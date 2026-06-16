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Golubovi su ptice koje srećemo gotovo svuda, ali kada počnu da sleću na balkon ili terasu, mogu postati prava smetnja. Ako ne želite da vaš balkon postane njihovo stalno utočište, postoje jednostavni i efikasni načini da ih oterate.

Ono što je posebno korisno jeste da za većinu ovih rešenja već imate sve što vam je potrebno kod kuće.

1. Aluminijumska folija

Mnogi tvrde da su se golubova rešili upravo uz pomoć aluminijumske folije. Ideja je da postavite što više traka ili komada folije na balkon. Njeno svetlucanje i refleksija svetlosti odbijaju ptice, pa izbegavaju da se približe. Sličan efekat daju i drugi reflektujući predmeti.

Foto: Guido Koppes / Alamy / Profimedia

2. Šareni i pokretni elementi

Iznad balkona razvucite kanap i okačite šarene trake, komade folije ili druge lagane predmete. Kada ih vetar pokreće, golubovima stvaraju osećaj nesigurnosti. Poslužiti mogu i plastične kese, flaše, baloni, stari CD-ovi ili vetrenjače.

3. Gelovi i reflektujuće trake

U prodaji se mogu pronaći ultraljubičaste, reflektujuće i hologramske trake, kao i posebni gelovi za odbijanje ptica. Golubovi ove svetlosne efekte doživljavaju kao opasnost, pa izbegavaju mesta na kojima su postavljeni.

Foto: Evgeniia Kovalenko / Alamy / Profimedia

4. Zaštitne trake sa šiljcima

Koristite trake sa plastičnim, tupim šiljcima koji neće povrediti ptice. Mogu se postaviti na ogradu, prozorske daske i druga mesta na koja golubovi najčešće sleću. Kao alternativa mogu poslužiti i metalne spirale ili pokretne šipke.

5. Mreža

Zaštitne mreže spadaju među najefikasnija rešenja. Postavljaju se tako da fizički spreče ptice da dođu do balkona ili prozora. Gotovo su neprimetne, a veoma uspešno sprečavaju golubove da se zadržavaju na vašem prostoru.

Foto: Francis Joseph Dean/Dean Pictures / Alamy / Profimedia

6. Šiljci

Plastični, tupi šiljci mogu se postaviti na ivice ograde i druga mesta gde se ptice najčešće odmaraju. Oni ne povređuju golubove, već im samo onemogućavaju sletanje.

7. Lažni predatori

Figure vrana, sova ili jastrebova mogu delovati zastrašujuće na golubove. Važno je da ih povremeno pomerate kako se ptice ne bi navikle na njihovo prisustvo.

8. Prirodni mirisi

Golubovima smetaju jaki mirisi određenih biljaka i začina. Na balkonu možete zasaditi lavandu, bosiljak, ruzmarin, žalfiju ili muškatle. Takođe, po ivicama možete posuti ljutu čili papričicu ili poprskati mešavinu vode i eteričnog ulja nane, što može pomoći da ih držite podalje od terase.

(Kurir.rs/ Jutarnji)

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