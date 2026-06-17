Dnevni horoskop za 17. jun: Ovnovima sleduje sjajan poslovni period, a Jarčevima sleduju nova poznanstva
Dnevni horoskop za 17. jun nosi dinamičan dan ispunjen snažnim planetarnim aspektima koji podstiču intuiciju i donose jasniju viziju budućnosti. Dok će se pojedini znakovi suočiti sa iznenadnim, ali preko potrebnim emotivnim spoznajama, drugima se otvaraju sjajne prilike za donošenje važnih poslovnih odluka.
OVAN
Danas vas ništa ne može zaustaviti i vaš radni dan će biti veoma uspešan. Odličan je dan za investicije, čak i one na prvi pogled malo rizične. Možete da imate priliku za flert. To će biti dobitna kombinacija za emocionalno ispunjen dan. Nesanica.
BIK
Vaš odličan instinkt za prave poslovne poteze i profitabilne transakcije doneće vam znatan uspeh na finansijskom planu. Slobodne Bikove očekuje poznanstvo s fatalno privlačnom osobom, koju mogu upoznati na putovanju ili preko posla. Opustite se u druženju, odlasku u prirodu.
BLIZANCI
Planete su vam naklonjene za promenu posla ukoliko ste nezadovoljni postojećim radnim mestom, ali i znatno unapređenje finansijske situacije. Danas možete doneti važne odluke što se tiče vaše veze. Očekuje vas planiranje zajedničke budućnosti i kraće putovanje s partnerom. Dobro se osećate.
RAK
Ovaj dan može već na samom početku da bude veoma pozitivan jer vas očekuju povoljne vesti i unosni poslovni predlozi. Pred vama je i proširenje poslovne saradnje. Leptirići u stomaku, koje odavno niste osetili, mogu danas opet da zaigraju na vašoj ljubavnoj sceni. Nervoza.
LAV
Preuzeli ste na sebe previše obaveza, tako da možete biti pod pritiskom i raditi u vanrednim uslovima. Pripremite se za nepredviđene prepreke i za improvizaciju na poslu. Slobodni Lavovi danas mogu da očekuju vrlo lep i uzbudljiv izlazak sa osobom koja im se duže vreme dopada. Tahikardija.
DEVICA
Zadržite pribranost prilikom radnih aktivnosti jer je u tome ključ uspeha. Sledite svoj unapred zacrtani plan i ne dozvolite sebi da se zadržavate na detaljima. Danas se u vašoj vezi neće sve odvijati prema planu. Čuvajte se prehlade, može doći do pada imuniteta.
VAGA
Uprkos povećanom obimu posla, uspećete da izađete na kraj sa svim obavezama. Očekuju vas pohvale nadređenih i kolega. Harmonija i dalje zbližavanje s partnerom mogu obeležiti ovaj dan. Sada je trenutak da budete otvoreniji, bez ustezanja i straha od mogućeg povređivanja. Nesanica.
ŠKORPIJA
Danas vam se savetuje oprez na finansijskom planu. Možete pretrpeti neke gubitke. Mogućnost manipulacije na poslu je velika. Obratite pažnju na bliske saradnike, kojima možda i slepo verujete. Možete da se nađete u iskušenju da se upustite u tajnu vezu. Pojačan stres.
STRELAC
Ne upuštajte se u rizične investicije. Savetuje vam se da prvo sve dobro proverite, pa tek onda investirate. Ne ulazite u saradnju s nepoverljivim, sumnjivim ljudima. Vaša popularnost u društvu je velika, pa ne bi trebalo da se iznenadite kad počnu da vam stižu pozivi na zabave i proslave. Problemi sa zubima.
JARAC
Ukoliko planirate neke finansijske transakcije, budite oprezni, jer vam danas planete nisu naklonjene što se tiče investicija. Veliki previdi i mogućnost finansijskog gubitka. Veoma je važno da budete otvoreni za nova poznanstva. Vreme je da promenite način ishrane.
VODOLIJA
Vaša karijera napreduje, ali vi ste usredsređeni na neke samo vama poznate dugoročne ciljeve. Moguća je dilema, jer vam se mogu pojaviti nove poslovne ponude. Očekuju vas lepi trenuci s partnerom i razgovor o zajedničkoj budućnosti. Imaćete njegovu punu podršku. Pazite na telesnu težinu.
RIBE
Danas je bolje da ne donosite važne odluke, jer trenutno ne možete da sagledate celu sliku. Neke prepreke i razvoj nepredvidive situacije mogu vam stvoriti veći problem. Slobodne Ribe danas mogu da upoznaju srodnu dušu na putovanju ili preko prijatelja. Razdražljivi ste.
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