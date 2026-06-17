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Dnevni horoskop za 17. jun nosi dinamičan dan ispunjen snažnim planetarnim aspektima koji podstiču intuiciju i donose jasniju viziju budućnosti. Dok će se pojedini znakovi suočiti sa iznenadnim, ali preko potrebnim emotivnim spoznajama, drugima se otvaraju sjajne prilike za donošenje važnih poslovnih odluka.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Danas vas ništa ne može zaustaviti i vaš radni dan će biti veoma uspešan. Odličan je dan za investicije, čak i one na prvi pogled malo rizične. Možete da imate priliku za flert. To će biti dobitna kombinacija za emocionalno ispunjen dan. Nesanica.

BIK

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Vaš odličan instinkt za prave poslovne poteze i profitabilne transakcije doneće vam znatan uspeh na finansijskom planu. Slobodne Bikove očekuje poznanstvo s fatalno privlačnom osobom, koju mogu upoznati na putovanju ili preko posla. Opustite se u druženju, odlasku u prirodu.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

Planete su vam naklonjene za promenu posla ukoliko ste nezadovoljni postojećim radnim mestom, ali i znatno unapređenje finansijske situacije. Danas možete doneti važne odluke što se tiče vaše veze. Očekuje vas planiranje zajedničke budućnosti i kraće putovanje s partnerom. Dobro se osećate.

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Ovaj dan može već na samom početku da bude veoma pozitivan jer vas očekuju povoljne vesti i unosni poslovni predlozi. Pred vama je i proširenje poslovne saradnje. Leptirići u stomaku, koje odavno niste osetili, mogu danas opet da zaigraju na vašoj ljubavnoj sceni. Nervoza.

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Preuzeli ste na sebe previše obaveza, tako da možete biti pod pritiskom i raditi u vanrednim uslovima. Pripremite se za nepredviđene prepreke i za improvizaciju na poslu. Slobodni Lavovi danas mogu da očekuju vrlo lep i uzbudljiv izlazak sa osobom koja im se duže vreme dopada. Tahikardija.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Zadržite pribranost prilikom radnih aktivnosti jer je u tome ključ uspeha. Sledite svoj unapred zacrtani plan i ne dozvolite sebi da se zadržavate na detaljima. Danas se u vašoj vezi neće sve odvijati prema planu. Čuvajte se prehlade, može doći do pada imuniteta.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Uprkos povećanom obimu posla, uspećete da izađete na kraj sa svim obavezama. Očekuju vas pohvale nadređenih i kolega. Harmonija i dalje zbližavanje s partnerom mogu obeležiti ovaj dan. Sada je trenutak da budete otvoreniji, bez ustezanja i straha od mogućeg povređivanja. Nesanica.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Danas vam se savetuje oprez na finansijskom planu. Možete pretrpeti neke gubitke. Mogućnost manipulacije na poslu je velika. Obratite pažnju na bliske saradnike, kojima možda i slepo verujete. Možete da se nađete u iskušenju da se upustite u tajnu vezu. Pojačan stres.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Ne upuštajte se u rizične investicije. Savetuje vam se da prvo sve dobro proverite, pa tek onda investirate. Ne ulazite u saradnju s nepoverljivim, sumnjivim ljudima. Vaša popularnost u društvu je velika, pa ne bi trebalo da se iznenadite kad počnu da vam stižu pozivi na zabave i proslave. Problemi sa zubima.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

Ukoliko planirate neke finansijske transakcije, budite oprezni, jer vam danas planete nisu naklonjene što se tiče investicija. Veliki previdi i mogućnost finansijskog gubitka. Veoma je važno da budete otvoreni za nova poznanstva. Vreme je da promenite način ishrane.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Vaša karijera napreduje, ali vi ste usredsređeni na neke samo vama poznate dugoročne ciljeve. Moguća je dilema, jer vam se mogu pojaviti nove poslovne ponude. Očekuju vas lepi trenuci s partnerom i razgovor o zajedničkoj budućnosti. Imaćete njegovu punu podršku. Pazite na telesnu težinu.

RIBE

Ribe Foto: Shutterstock

Danas je bolje da ne donosite važne odluke, jer trenutno ne možete da sagledate celu sliku. Neke prepreke i razvoj nepredvidive situacije mogu vam stvoriti veći problem. Slobodne Ribe danas mogu da upoznaju srodnu dušu na putovanju ili preko prijatelja. Razdražljivi ste.

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