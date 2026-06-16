Ovaj horoskopski znak već je počeo da oseća uticaj Venere u Lavu: A tri pripadnika Zodijaka moraće da sačekaju jedan bitan datum
Ulazak Venere u znak Lava donosi snažnu energiju samopouzdanja, privlačnosti i uspeha. Ovaj astrološki tranzit traje do 9. jula i, prema astrološkim tumačenjima, posebno će pogodovati određenim znakovima Zodijaka kada su u pitanju ljubav, finansije i lični razvoj.
Venera je 13. juna napustila znak Raka i ušla u vatrenog Lava, a sa njom dolazi želja za isticanjem, romantikom i uživanjem u životu. Mnogi će osetiti potrebu da budu primećeni, dok će pojedinim znakovima upravo vidljivost otvoriti vrata novih prilika.
Šta donosi Venera u Lavu?
Venera je planeta ljubavi, zadovoljstva, lepote i novca, dok Lav simbolizuje samopouzdanje, kreativnost i želju da zablista pred drugima. Kada se ove dve energije spoje, naglasak se stavlja na ljubavne odnose, ličnu harizmu, ali i finansijske mogućnosti koje dolaze kroz talenat, kreativnost i hrabrost da se napravi korak napred. Za četiri horoskopska znaka ovaj period mogao bi da bude posebno značajan.
Lav
Sa Venerom u vašem znaku, nalazite se u centru pažnje. Ljudi vas primećuju, komplimenti stižu sa svih strana, a vaš prirodni šarm dolazi do punog izražaja. Ovo je idealan trenutak da pokažete svoje sposobnosti, pokrenete projekte koje dugo odlažete ili se odvažite na korak u ljubavi. Moguće su romantične situacije, velike izjave ljubavi i susreti koji ostavljaju snažan utisak. Istovremeno, povećava se i šansa za finansijske dobitke, naročito kroz posao koji vas stavlja u prvi plan.
Vodolija
Za Vodolije ovaj period donosi fokus na partnerske odnose. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo koje neće ostati samo prolazna simpatija. Oni koji su već u vezi mogli bi da učvrste odnos i naprave planove za zajedničku budućnost. Venera u Lavu podstiče vas da otvorite srce i pružite šansu emocijama koje ste možda do sada držali pod kontrolom. Upravo kroz partnerstva mogu se pojaviti i nove poslovne ili finansijske prilike.
Ovan
Ovnovi će tokom ovog tranzita zračiti samopouzdanjem. Flert, nova poznanstva i uzbudljivi susreti obeležiće naredne nedelje. Ako ste u vezi, ovo je odličan period da unesete više strasti i zabave u odnos. Slobodni Ovnovi mogli bi da privuku osobu koja ih potpuno osvaja energijom i harizmom. Povoljna energija neće se zadržati samo na ljubavnom planu. Mnogi Ovnovi bi mogli da naprave važan poslovni korak ili preuzmu rizik koji će im se kasnije isplatiti.
Rak
Rakovi su poslednjih meseci prolazili kroz brojne izazove, ali sada dolazi period u kojem bi mogli da vide konkretne rezultate svog rada. Finansijska situacija postaje stabilnija, a pojedini pripadnici ovog znaka mogli bi da dobiju povišicu, unapređenje ili novu priliku za dodatnu zaradu. Kreativni projekti i talenti koje ste do sada držali po strani mogli bi da postanu izvor prihoda. Ipak, astrolozi savetuju da izbegavate impulsivnu potrošnju i da pažljivo planirate finansije.
Period koji podstiče promene
Venera u Lavu donosi priliku da se istaknete, pokažete svoje kvalitete i privučete ono što želite – bilo da je reč o ljubavi, novcu ili novim životnim prilikama. Astrolozi poručuju da je ovo vreme kada se hrabrost isplati. Oni koji budu spremni da naprave prvi korak, izađu iz zone komfora i veruju u svoje sposobnosti mogli bi da ostvare značajan napredak do početka jula.
(Kurir.rs/Ona)
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