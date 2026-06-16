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Ulazak Venere u znak Lava donosi snažnu energiju samopouzdanja, privlačnosti i uspeha. Ovaj astrološki tranzit traje do 9. jula i, prema astrološkim tumačenjima, posebno će pogodovati određenim znakovima Zodijaka kada su u pitanju ljubav, finansije i lični razvoj.

Venera je 13. juna napustila znak Raka i ušla u vatrenog Lava, a sa njom dolazi želja za isticanjem, romantikom i uživanjem u životu. Mnogi će osetiti potrebu da budu primećeni, dok će pojedinim znakovima upravo vidljivost otvoriti vrata novih prilika.

Horoskop Foto: Shutterstock

Šta donosi Venera u Lavu?

Venera je planeta ljubavi, zadovoljstva, lepote i novca, dok Lav simbolizuje samopouzdanje, kreativnost i želju da zablista pred drugima. Kada se ove dve energije spoje, naglasak se stavlja na ljubavne odnose, ličnu harizmu, ali i finansijske mogućnosti koje dolaze kroz talenat, kreativnost i hrabrost da se napravi korak napred. Za četiri horoskopska znaka ovaj period mogao bi da bude posebno značajan.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Sa Venerom u vašem znaku, nalazite se u centru pažnje. Ljudi vas primećuju, komplimenti stižu sa svih strana, a vaš prirodni šarm dolazi do punog izražaja. Ovo je idealan trenutak da pokažete svoje sposobnosti, pokrenete projekte koje dugo odlažete ili se odvažite na korak u ljubavi. Moguće su romantične situacije, velike izjave ljubavi i susreti koji ostavljaju snažan utisak. Istovremeno, povećava se i šansa za finansijske dobitke, naročito kroz posao koji vas stavlja u prvi plan.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Za Vodolije ovaj period donosi fokus na partnerske odnose. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo koje neće ostati samo prolazna simpatija. Oni koji su već u vezi mogli bi da učvrste odnos i naprave planove za zajedničku budućnost. Venera u Lavu podstiče vas da otvorite srce i pružite šansu emocijama koje ste možda do sada držali pod kontrolom. Upravo kroz partnerstva mogu se pojaviti i nove poslovne ili finansijske prilike.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Ovnovi će tokom ovog tranzita zračiti samopouzdanjem. Flert, nova poznanstva i uzbudljivi susreti obeležiće naredne nedelje. Ako ste u vezi, ovo je odličan period da unesete više strasti i zabave u odnos. Slobodni Ovnovi mogli bi da privuku osobu koja ih potpuno osvaja energijom i harizmom. Povoljna energija neće se zadržati samo na ljubavnom planu. Mnogi Ovnovi bi mogli da naprave važan poslovni korak ili preuzmu rizik koji će im se kasnije isplatiti.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Rakovi su poslednjih meseci prolazili kroz brojne izazove, ali sada dolazi period u kojem bi mogli da vide konkretne rezultate svog rada. Finansijska situacija postaje stabilnija, a pojedini pripadnici ovog znaka mogli bi da dobiju povišicu, unapređenje ili novu priliku za dodatnu zaradu. Kreativni projekti i talenti koje ste do sada držali po strani mogli bi da postanu izvor prihoda. Ipak, astrolozi savetuju da izbegavate impulsivnu potrošnju i da pažljivo planirate finansije.

Period koji podstiče promene

Venera u Lavu donosi priliku da se istaknete, pokažete svoje kvalitete i privučete ono što želite – bilo da je reč o ljubavi, novcu ili novim životnim prilikama. Astrolozi poručuju da je ovo vreme kada se hrabrost isplati. Oni koji budu spremni da naprave prvi korak, izađu iz zone komfora i veruju u svoje sposobnosti mogli bi da ostvare značajan napredak do početka jula.

(Kurir.rs/Ona)

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