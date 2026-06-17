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Američki tiktoker Travel Poor ovih dana izazvao je raspravu među ljubiteljima ćevapa nakon što je tokom posete Sarajevu prvo probao ćevape u Dženiti. Iako mu se obrok dopao, brojni Bosanci su mu u komentarima poručili da nije otišao na mesto koje oni smatraju najboljom adresom za ćevape u gradu.

Umesto da se raspravlja u komentarima, odlučio je da posluša savete svojih pratilaca. Već sledećeg dana vratio se u centar Sarajeva i uputio se u Peticu, odnosno kod Ferhatovića, ćevabdžinicu koju su mu mnogi Bosanci preporučili kao mesto gde se jedu najbolji ćevapi u gradu.

„Bosanci su mi rekli da sam otišao na pogrešno mesto“

Na početku videa objasnio je zašto se vraća na još jednu turu ćevapa.

„Dakle, mnogo Bosanaca mi je reklo da sam otišao na pogrešnu lokaciju i želim da budem pošten, pa sam se vratio u centar i idem na mesto za koje su mi Bosanci rekli da ima najbolje ćevape u gradu“, rekao je.

Već po dolasku primetio je nešto što mu je ulilo poverenje.

„Ovde postoji red za ćevape, tako da je to već dobar znak“, našalio se dok je pokazivao gužvu ispred lokala.

Kada je ušao unutra, prizor je bio još impresivniji.

Lokal je bio toliko pun da je seo za tuđi sto

„Ovo mesto je prepuno“, rekao je.

Restoran je bio toliko pun da je morao da sedne za sto sa drugim gostima kako bi pronašao mesto.

„Veoma sam uzbuđen što ću ovde probati ćevape“, poručio je pre nego što je uzeo prvi zalogaj.

Nakon toga više nije bilo nikakve dileme.

„Zaboravite sve što sam ranije rekao“

Već posle nekoliko zalogaja promenio je mišljenje o sarajevskim ćevapima.

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„Zaboravite sve što sam ranije rekao. Najbolji ćevapi su definitivno u Bosni. Ranije sam samo otišao na pogrešno mesto“, rekao je svojim pratiocima.

Ćevape je opisao kao savršeno začinjene i toliko mekane da se tope u ustima.

„Toliko je dobro. Savršeno je začinjeno, topi se u ustima, neverovatno“, govorio je oduševljeno.

Zatim je svojim pratiocima uputio jasnu preporuku:

„Ako dođete u Bosnu, obavezno probajte ćevape, jer je ovo neverovatno.“

U jednom trenutku uporedio je ćevape u Bosni sa onima koje je ranije jeo u Srbiji.

„Mislio sam da je Srbija broj jedan, ali definitivno je Bosna“, zaključio je.

Bio je u iskušenju da naruči još jednu porciju

Na kraju videa priznao je da je obrok bio toliko dobar da je razmišljao da uzme još jednu porciju.

„Ovo je bilo toliko dobro da sam bio u iskušenju da poližem tanjir, ali to nisam uradio“, našalio se.

Dodao je da ga je jedino strah od kalorija sprečio da ponovo stane u red.

„Bio sam u iskušenju da uzmem još jednu porciju, ali te kalorije se lako nagomilaju ako niste oprezni.“

Ipak, za kraj je ponudio svoje šaljivo rešenje:

„Ali čim otkuca ponoć, kalorije se resetuju“, zaključio je kroz smeh.

Njegov video ubrzo je prikupio brojne reakcije, a mnogi Bosanci su u komentarima zadovoljno zaključili da je ovog puta, kako kažu, konačno završio na pravoj adresi.

(Kurir.rs/ Index)

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