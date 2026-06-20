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Mljet se često opisuje kao najzelenije hrvatsko ostrvo. Veliki deo njegove površine prekriven je gustim šumama, a zapadni deo zaštićen kao Nacionalni park Mljet, prvi morski nacionalni park u Hrvatskoj.

Pored netaknute prirode, slanih jezera i brojnih uvala, ostrvo je poznato po bogatoj istoriji i legendama koje ga prate vekovima. Postoji verovanje da je Mljet bio mitsko ostrvo Ogigija, na kojem je, prema Homerovoj “Odiseji“, nimfa Kalipso sedam godina držala grčkog junaka Odiseja. S ostrvom se povezuje i priča o apostolu Pavlu, za kojeg neki istoričari smatraju da je nakon brodoloma možda završio upravo na Mljetu.

Zbog položaja na važnim pomorskim rutama, Mljet je tokom istorije privlačio različite vladare, koji su na njemu ostavili vredne kulturne i istorijske tragove.

ostrvo Mljet Foto: Shutterstock

Ratna prošlost

Međutim, osim prirodnih lepota i legendi, Mljet krije i manje poznatu stranu svoje prošlosti. Tokom 20. veka na ostrvu su izgrađeni brojni vojni objekti, a među najzanimljivijima su podzemni tuneli i artiljerijski položaji JNA na zapadom delu.

Danas napušteni i delimično skriveni među borovima, predstavljaju podsetnik na vreme bivše Jugoslavije, kada je Mljet imao važnu stratešku ulogu u nadzoru južnog Jadrana.

Klikom na link saznajte kako je izgledao najveći podzemni aerodrom na Balkanu u koji su uložene milijarde.

Nedaleko od sela Pomena, nalazi se nekadašnja obalska artiljerijska baterija JNA, na lokalitetu Sparožni rt. Kompleks, izgrađen tokom perioda Hladnog rata, sastoji se od mreže podzemnih tunela, prostorija i topovskih pozicija uklesanih u stenu.

Pogledajte u galeriji fotografije podzemnih tunela JNA na Mljetu:

1/12 Vidi galeriju ostrvo Mljet - podzemni tuneli JNA Foto: printscreen/youtube/ alpinistyczne prace, enduro i podróże

Sačuvan samo jedan top

Zbog strateškog položaja Mljeta, objekat je služio za nadzor pomorskih pravaca na južnom Jadranu. Nekada su ovde bila smeštena četiri topa na šinama, dok je danas sačuvan samo jedan.

Kompleks je danas napušten i delimično obrastao vegetacijom, ali podzemni hodnici i topovske pozicije i dalje svedoče o važnosti koju je Mljet imao tokom druge polovine 20. veka.

Pored ljubitelja vojne istorije, lokalitet privlači i radoznale posetioce koji žele da istraže jedan od najneobičnijih skrivenih kutaka ostrva.

(Kurir.rs/ Pun kufer)

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