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Prema zvezdama, najbolji period (četvrtak, 18. jun) imaće znak Lav.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Lavovi danas blistaju pod snažnim uticajem Sunca u Marsu, što im donosi neiscrpnu energiju za sve poduhvate. Na poslu ćete preuzeti inicijativu koja će rezultirati priznanjem nadređenih i potencijalnom povišicom.

Vaša harizma je na vrhuncu, pa ćete u društvenim situacijama s lakoćom privlačiti pažnju osobe koja vam se duže vreme sviđa. Očekujte poziv na važan događaj gde ćete biti u centru pažnje, upravo onako kako volite.

Kreativni projekti koje ste započeli sada dobijaju svoj konačni, uspešni oblik. Iskoristite ovaj dan za donošenje hrabrih odluka jer vam zvezde pružaju maksimalnu podršku u svemu što dotaknete.

(Kurir.rs/Najžena)

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