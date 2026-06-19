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Dnevni horoskop za 19. jun donosi dinamične aspekte koji podstiču intuiciju i donošenje važnih poslovnih odluka. Ovaj petak biće idealan trenutak za rešavanje starih nesporazuma u emotivnim odnosima i otvaranje novih poglavlja na ličnom planu.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Imate pravo da se ne slažete s nekim kolegama bez obzira na to što su oni na poziciji mnogo duže od vas. Ljubavni život vam je uvek bio u haosu i nikad niste mogli da ga držite pod kontrolom, to vam se dešava i dan-danas, i to ćete teško moći da promenite kod sebe. Umor, malaksalost i konstantna potreba za snom.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Nije vreme za raspravu na poslu sad kad vas čeka toliko novih projekata. Dokumentacija mora da bude završena na vreme ako mislite da sve protekne u najboljem redu i bez zastoja. Ako ste duže u vezi ili braku, može doći do kraćeg naleta nezadovoljstva vezom i partnerom. Mogući su bolovi u nogama.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Očekujte neke poteškoće kad je reč o poslovnim idejama i njihovoj primeni u praksi. Mislili ste da će sve ići glatko, ali ipak u praksi nikad nije kao u teoriji, uvek se nešto ispreči i pokvari vam planove. Možete upoznati osobu koja će vam po svemu odgovarati. Morate da nađete vremena i za odmor.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Gubici su očekivani, ali od vas zavisi da li će oni biti veći ili manji. Ako smatrate da ne možete sami da se izborite s tim, potražite pomoć i podršku od kolega. Oni koji su u vezi biće zadovoljniji svojim odnosom s partnerom i razmišljaće o braku. Povedite računa o ishrani.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Fokusirani ste i ništa vaš ne može pokolebati. Kad nešto naumite, to morate da uradite i ispunite po svaku cenu. Osećate veliku, ali kratkotrajnu krizu i nezadovoljstvo svojim emotivnim životom. Bićete pre svega nezadovoljni sobom, deprimirani i poljuljane vere u svoje sposobnosti i fizički izgled. Problemi s psihom.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Pravo je vreme da ostvarite svoje najveće ambicije, a energije i volje imaćete napretek. Vrlo ste prodorni i čak agresivni kad nailazite na prepreke. Moguća je nova, strastvena veza sa osobom koju možete upoznati preko posla. Moguće je aktiviranje hroničnih zdravstvenih problema.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Sve što budete radili i preduzeli vrlo će vam se finansijski isplatiti. Prihvatite nove poslovne ponude i investicije. Vrlo brzo ćete profitirati. Ako imate partnera, očekujte znatna poboljšanja u vezi, pre svega bolju komunikaciju i veću prisnost. Dobro se osećate. Manji nedostatak snage.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Svaka nova poslovna ponuda je prava prilika za vas da se dokažete. Stiglo je vaše vreme i, ako date maksimum, bićete vrlo zadovoljni u najskorijem vremenu. Pokazaćete se kao dobar lider. Osećate opterećenje prošlim ljubavnim događajima. Povećajte unos vitamina i tečnosti.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ako ste kojim slučajem izgubili radno mesto, nemojte padati u očaj, jer prave prilike tek dolaze. Ako ste izdržali mučan poslovni period i ostali na istoj radnoj poziciji, možete očekivati veliko poboljšanje. Moguće je poznanstvo preko prijatelja s vrlo veselom i šarmantnom osobom, koja će vam potpuno okupirati pažnju. Povedite računa o očima.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Imaćete više volje i ambicije da se nosite s poslovnim izazovima. Krenućete u konkretnu akciju i rezultati će doći vrlo brzo. Vaš trud će biti primećen i nagrađen. Pokušaćete da odolite izazovu da uđete u strastvenu tajnu vezu ako ste zauzeti. Prisutne su manje probavne smetnje.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vaši poslovni planovi konačno kreću u realizaciju posle perioda problema i zastoja. Sumnja i nezadovoljstvo iščezavaju, a vi započinjete nove poslovne poduhvate puni nade i optimizma. Već duže ste opterećeni lošom situacijom u porodici. Problemi sa urinarnim putevima su naglašeni.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Sve poslovne odluke pokazaće se kao dobre kasnije. Imate pomoć i dobar savet bliskog prijatelja. Ipak, vodićete unutrašnju borbu i primat ćete davati materijalnom. Ako ste duže u vezi ili braku, trpite partnerove hirove i lične krize. Povećajte unos namirnica koje sadrže gvožđe.

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