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Lanferpulgvingilgogerihverndrobulandisiliogogogoh(Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch), poznatiji kao Lanferpulgvingil ili Lanfer Pulgvingil, a skraćeno Lanferpul ili Lanfer PG, jeste veliko selo i lokalna zajednica na ostrvu Anglsi u Velsu koje ima najduže ime u Britaniji, ali ne i na svetu.

Selo je popularna turistička atrakcija zbog svog izuzetnog imena koje se sastoji od 58 slova podeljenih u 18 slogova. U prevodu znači "Crkva Svete Marije u dolini belih kestenova kod brzog vira Crkve Sv. Tisilija sa crvenom pećinom". Široko se smatra da je to najduži naziv mesta u Evropi i drugi najduži jednočlani naziv mesta na svetu.

Takođe, smatra se da je najduža verzija imena prvi put uvedena 1869. godine kao način za unapređenje turizma u tom području. Prema velškom lingvisti i pesniku ser Džonu Moris-Džounsu, ime je osmislio lokalni krojač čije ime nikada nije otkriveno.

Istorija Lanferpulgvingila

Na ovom području postoji ljudsko naselje i aktivnost još od neolita (4000–2000. godine p.n.e.), a ribolov i poljoprivreda bili su glavna zanimanja tokom većeg dela rane istorije sela. Područje su zauzele rimske snage i držale ga do kraja rimske Britanije.

Iako je postojalo određeno versko delovanje, ruralna priroda naselja značila je da je 1563. godine stanovništvo bilo svega oko 80 ljudi. Međutim, kada je Anglsi povezan sa ostatkom Velsa preko mosta Tom Telford Menai Suspension Bridge 1826. godine, broj stanovnika je porastao. Kada su 1850. godine izgrađeni most Britania i železnička linija severne obale Velsa, populacija je ponovo porasla. Danas selo ima nešto više od 3.000 stanovnika.

Od 1900. do 1910. godine, lokalni trgovac osmislio je "lek za zaključavanje vilice za Engleza, Irca i Škota", koji se sastojao od zapečaćene koverte sa uputstvom unutra.

Lanferpulgvingilgogerihverndrobulandisiliogogogoh danas

Danas je selo najpoznatije po svom neobičnom imenu.

Područje je poznato i po prirodnim lepotama: Anglsi je deo severnog segmenta staze Lon Las Cymru, dugometražne biciklističke rute kroz Vels, što u prevodu znači "Zelena staza Velsa".

U videu ispod pogledajte i kako britanski novinar izgovara ime ovog mesta:

Kako doći do Lanferpulgvingila

Selo se nalazi na velškom ostrvu Anglsi, odmah preko Menai moreuza od Bangora na kopnu i lako je dostupno vozom. Ako putujete iz Londona, postoji satna železnička linija do Čestera, odakle se može nastaviti put ka selu.

Danas nekoliko hiljada lokalnih stanovnika godišnje dočeka oko 200.000 posetilaca, a najposećenije mesto je železnička stanica Lanferpul, na kojoj se nalazi tabla sa punim nazivom sela.

(Kurir.rs/Blic)

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