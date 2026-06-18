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Kada je sedmogodišnja ćerka Hana Polk nacrtala svoju porodicu, njena majka odmah je primetila jedan urnebesan detalj vezan uz oca. Crtež je podelila na društvenim mrežama, a priča koja stoji iza njega pokazuje koliko deca svet posmatraju na svoj jedinstven način. Porodica Polk jedna je od miliona američkih porodica čiji je život obeležen invaliditetom.

"Suprug i ja zajedno smo već 13 godina. Dijagnostikovana mu je retka autoimuna bolest, hronična upalna demijelinizirajuća polineuropatija ili CIDP, zbog koje koristi invalidska kolica", ispričala je Polk.

CIDP je redak autoimuni neurološki poremećaj koji zahvata nerve izvan mozga i kičmene moždine. Uzrokuje progresivnu slabost, utrnulost i poteškoće s kretanjem, a simptomi se najčešće razvijaju tokom nekoliko nedelja ili meseci. Procenjuje se da pogađa između 0.01 i 0.02 odsto stanovništva SAD-a.

Par ima tri ćerke, a očeva bolest s vremenom je postala deo njihove svakodnevice. Zato majku nije iznenadilo što je najmlađa ćerka oca nacrtala u invalidskim kolicima. Ono što je, međutim, iznenadilo i nju i supruga bio je način na koji ga je prikazala.

"Preslatko je i neverovatno smešno"

Polk se našalila da njen suprug na crtežu više nalikuje kokoški nego čoveku. Naravno, niko to nije shvatio kao uvredu, a roditelji su oduševljeni ovim posebnim umetničkim delom.

"Nismo to očekivali, ali ovo ćemo sigurno sačuvati i dugo pamtiti. Preslatko je i neverovatno smešno", rekla je Polk.

Nisu samo roditelji oduševljeni crtežom. Kako kaže majka, njena je ćerka jedva čekala da ga pokaže drugima.

"Bila je jako ponosna na svoj rad", kazala Polk i dodala da se nada da će crtež njene ćerke izmamiti osmeh i drugim ljudima te podstaknuti roditelje da sačuvaju dečje crteže i uspomene.

Devojčica nacrtala porodicu, majka primetila detalj Foto: Printscreen/TikTok/girl_mom_chaos

"Volela bih da ljudi ne zaborave da čuvaju dečje crteže jer deca imaju neverovatnu maštu. Uvek je lepo vratiti se takvim uspomenama, pogotovo kada odrastu", poručila je.

Šta dečji crteži otkrivaju

Čuvanje dečjih crteža ima i dodatnu vrednost. Studija objavljena 2024. godine u časopisu "Frontiers in Psychology" zaključila je da dečji crteži nisu samo oblik igre i umetničkog izražavanja, nego i vredan pokazatelj kognitivnog i emocionalnog razvoja. Do sličnog zaključka došli su i istraživači sa Univerziteta Stanford, koji su u studiji iz 2024. godine naveli da su dečji crteži svojevrsni "prozor u detetov unutrašnji svet jer otkrivaju njegove osjećaje, način razmišljanja i pogled na svet.

Zaključili su da analiza dečjih crteža može pomoći u razumevanju načina na koji deca razmišljaju, uče i doživljavaju svoju okolinu. Istraživanje je takođe pokazalo da je crtanje važan pokazatelj razvoja fine motorike i prostorne percepcije u ranom detinjstvu.

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