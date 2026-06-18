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Svetski izveštaji o organizovanom kriminalnu naglašavaju da sve više provalnika u današnje vreme više uopšte ne koristi "zastarele" metode pljačkanja. Naime, ono čemu pribegava većina lopova zapravo jesu podaci koji su besplatno dostupni na internetu, što znači da više ne moraju da provode dane osmatrajući automobile ili da se lažno predstavljaju kao dostavljači.

"Vlasnici kuća nesvesno plasiraju raspored svojih prostorija, bezbednosne propuste i tačna svakodnevna kretanja iz udobnosti svojih fotelja, čineći sebe lakim metama za sofisticirane pljačkaše. Kao profesionalci u oblasti bezbednosti, vidimo koliko lako ljudi upadaju u ove informacione zamke. Prava bezbednost više se ne svodi na jake brave - ona zahteva upravljanje digitalnim i fizičkim informacijama koje projektujete u svet", rekao je bezbednosni stručnjak Nik Džordan za Daily Mail, a njegovo mišljenje je podržao i bivši policajac Dejv Luis.

Policajac u penziji otkrio nove metode kojim barataju provalnici Foto: Shutterstock

"One su često zasnovane na prilici i informacijama koje ljudi dele a da toga nisu ni svesni," istakao je policajac u penziji.

Govoreći za Daily Mail, stručnjaci su otkrili uobičajene digitalne navike koje vas čine lakom metom, kao i kako možete da se zaštitite.

Stari oglasi za nekretnine

Sajtovi za oglašavanje odlični su za pružanje detaljnih informacija o potencijalnoj nekretnini, ali ostavljanje oglasa na internetu nakon prodaje nije preporučljivo. Da biste zaštitili svoju imovinu od toga da postane meta, zatražite od svog agenta za nekretnine da ukloni stare oglase, uključujući fotografije unutrašnjosti, koji su postavljeni na veb-sajtovima za pretragu nekretnina.

Objave na društvenim mrežama

Odbrojavanje do odmora, selfiji sa aerodroma ili čak obična objava o "vikend putovanju" mogu da signaliziraju da je vaš dom prazan, pa bivši policajac savetuje da budete oprezni sa deljenjem previše informacija na mreži.

Policajac u penziji otkrio nove metode kojim barataju provalnici Foto: Profimedia

"Nije stvar samo u tome šta objavljujete, već i kada to objavljujete. Deljenje fotografija je sjajan način da svima pokažete šta radite, ali razmislite o tome ko bi mogao da ih vidi i šta ste možda ranije nenamerno otkrili o tome gde živite. Odložite deljenje bilo kakvih fotografija sa odmora dok se ne vratite kući i, ako možete, zaključajte svoje profile na društvenim mrežama", rekao je on i takođe upozorio na "manje poznatu opasnost" prilikom objavljivanja fotografija snimljenih kod kuće.

"Pametni telefoni ugrađuju podatke o lokaciji (poznate kao metapodaci) u svaku fotografiju. Ako javno delite snimke unutrašnjosti ili fotografije dvorišta, ti podaci mogu precizno da otkriju vašu tačnu adresu," rekao je i dodao da ne zaboravite da proverite da li postoje detalji koji vaš dom čine lako prepoznatljivim.

Slabosti wi-fi mreže

Bezbednosni stručnjaci iz kompanije Detectnology, Nik Džordan i Mija Mols, dodali su da, iako pametna tehnologija nudi neverovatnu pogodnost, ona takođe može stvoriti nevidljivu mapu vaše bezbednosne infrastrukture.

"Mnogi vlasnici kuća ostavljaju naziv svoje kućne wi-fi mreže na fabričkom podešavanju (kao što je 'BT-Hub-XYZ') ili nazivaju svoje pametne uređaje na osnovu njihove lokacije. Visokoprofilni provalnici često izviđaju ciljana naselja koristeći osnovne aplikacije za skeniranje wi-fi mreže na mobilnim uređajima. Ako vaš ruter emituje svoj specifičan model ili provajdera, postaje znatno lakše ciljati ga opremom za ometanje signala," rekli su.

Policajac u penziji otkrio nove metode kojim barataju provalnici Foto: Profimedia

Oni savetuju da promenite naziv svoje wi-fi mreže (SSID) u neki opšti izraz koji ne otkriva vaše prezime, broj kuće ili marku rutera. Pored toga, kada podešavate pametne kućne kamere i senzore, koristite apstraktna ili neopisiva imena unutar aplikacije, kako bi njihova lokacija i svrha ostali skriveni ako vaša mreža ikada bude skenirana.

Razmislite dvaput pre nego što se pohvalite renoviranjem

Objavljivanje rečenica poput "naša nova kuhinja je konačno gotova" ili deljenje izgleda novog kupatila na Fejsbuku ili Instagramu je neverovatno česta pojava - ali to takođe znači da javno prikazujete raspored svog novog doma i ono što se nalazi u njemu.

"Svi volimo transformacije pre i posle, ali zapamtite, strancima pokazujete tačno gde mogu da pronađu vaš novi aparat za kafu, umetnička dela i skupoceni nakit", rekao je Dejv pa dodao:

"Umesto da ih delite javno, sačuvajte objave o renoviranju za bliske prijatelje i privatne grupe – ali se pobrinite da nikada ne označite lokaciju. Kada renovirate, razmislite o ugradnji visokobezbednosnih brava za vrata i prozore. One nisu tako uzbudljive kao nova kuhinja, ali su od vitalnog značaja", rekao je Dejv.

Daljinski upravljači za vozila i ključeve

Za mnoge organizovane bande, luksuzna vozila su primarna meta, a ulazak u kuću je samo sredstvo za preuzimanje ključeva. Ostavljanje daljinskih ključeva za automobile sa sistemom pokretanja bez ključa na kuki pored ulaznih vrata ili u džepu jakne u hodniku čini vozilo veoma ranjivim na takozvane "relej" napade.

Policajac u penziji otkrio nove metode kojim barataju provalnici Foto: Profimedia

"Kriminalci mogu da koriste jeftinu tehnologiju da daljinski otključaju i nečujno pokrenu automobil," dodao je on.

Takođe, ostavljanje fizičke dokumentacije, saobraćajne dozvole ili računa za servisiranje unutar pregrade za rukavice predstavlja značajan sekundarni rizik i strogo je zabranjeno.

"Ako ostavite auto na uslužnom parkiranju ili na aerodromskom parkingu, nepouzdana osoba dobija trenutan pristup vašoj kućnoj adresi, uz saznanje da ste trenutno odsutni", nastavio je Nik i preporučio čuvanje svih daljinskih ključeva u posebnoj torbici koja blokira signal ili u metalnoj kutiji sa oblogom odmah po ulasku u kuću.

Iznošenje smeća

Iako je digitalna bezbednost od najveće važnosti, otpad iz kuće staje kritična tačka ranjivosti.

"Mnogi ljudi rutinski bacaju pisma, račune za komunalije i ambalažu od kurirskih službi direktno u spoljne kante za reciklažu bez razmišljanja. Neobezbeđena spoljna kanta je rudnik zlata za informacije," objasnili su.

Na primer, jedan čitav račun za komunalije ili bankovni izvod potvrđuje imena stanara, njihov finansijski profil i banke kod kojih imaju račune. Što je još kritičnije, bacanje čitavih kartonskih kutija od vrhunske elektronike, luksuznih brendova ili dizajnerske robe govori svakome ko prođe pored imanja tačno kakve nove vrednosti se nalaze unutar kuće. Uništavanje kompletne korespondencije, računa i dostavnih nalepnica pre odlaganja je ono što se savetuje. Kada bacate kutije skupih predmeta, potpuno ih rastavite i okrenite naopako.

Predvidive rutine

Provalnici često posmatraju kuće kako bi identifikovali obrasce, bilo da se radi o istom automobilu koji odlazi u 8 sati ujutru, kantama koje se uvek iznose utorkom ili zavesama koje se danima ne pomeraju.

Policajac u penziji otkrio nove metode kojim barataju provalnici Foto: Profimedia

"Što predvidljivije vaš dom izgleda, lakše ga je ciljati. Ako neko zna kada ste odsutni svakog dana, ima savršenu priliku," istakao je policajac u penziji i dodao da razmislite o ugradnji pametnih utičnica ili tajmera na svetlima i radio-aparatima kako biste signalizirali aktivnost.

"Menjajte svoju rutinu gde god je to moguće. Ono što je ključno, pokušajte da ne ostavljate zavese "napola zatvorene ili napola otvorene" kada ste na odmoru, jer kriminalci posebno obraćaju pažnju na to," rekao je.

Otključana šupa može biti provalnički alat

Bivši policajac takođe je istakao da vaša šupa verovatno sadrži sve što je potrebno za provalu u vaš sopstveni dom: merdevine, poluge i alati mogu se koristiti za ulazak.

"Možda čak krijete ključ od ulaznih vrata u šupi, dajući potpuni pristup neželjenim oportunistima. Sigurna šupa je podjednako važna kao i sigurna ulazna vrata," rekao je.

Neki od njegovih najboljih saveta za držanje uljeza podalje uključuju ugradnju alarma i sidara za vredan alat, kao i osiguravanje merdevina lancima i bravama.

"Budite oprezni sa korišćenjem 'kutija za ključeve' koje sadrže ključeve vaših vrata. Ako su neophodne, pokušajte da ih sakrijete i koristite odobrene modele, po mogućstvu od kompanija sa sertifikatom, radije nego najjeftinije dostupne," dodao je.

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