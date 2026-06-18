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Izbegavanje nabora na garderobi moguće je obezbediti znatno pre nego što uopšte pomislite na dasku za peglanje. Profesionalci u oblasti održavanja domaćinstva naglašavaju da tajna leži u adekvatnom tretiranju mokre odeće neposredno nakon pranja, što eliminiše potrebu za korišćenjem skupih hemijskih sredstava ili aparata.

Ostavljanje opranih stvari unutar mašine za veš nakon završetka ciklusa, gužva odeću i stvara duboke nabore koje je kasnije teško ispraviti. Zbog toga je presudno izvaditi stvari odmah, te svaki odevni predmet pojedinačno i snažno protresti. Tim postupkom se vlakna u tkanini prirodno opuštaju dok su još vlažna, čime se automatski ravna veći deo površine.

Da se veš ne bi izgužvao, presudno je odmah ga izvaditi iz veš-mašine Foto: Shutterstock

Sušenje na vešalicama i ispravljanje šavova

Kada su u pitanju košulje, haljine i majice, preporučuje se ručno ravnanje kragni, ivica i rukava pre nego što se postave na sušenje. Umesto klasičnog kačenja preko žice, koje često ostavlja ružne linije i štipaljkama deformiše materijal, ove komade je najbolje odmah staviti na plastične ili drvene vešalice.

Prirodna težina vlage u tkanini delovaće kao prirodni teg koji vuče materijal nadole, uspešno peglajući teksturu tokom procesa isparavanja vode. Ova metoda pruža sjajne rezultate na laganim tkaninama, pamuku s dodatkom elastina i artiklima od viskoze.

Obezbeđivanje prostora za cirkulaciju vazduha

Da se veš ne bi izgužvao treba napraviti dosta prostora na sušilici Foto: cuma hatipoğlu / Panthermedia / Profimedia

Česta greška u domaćinstvima jeste pretrpavanje sušilice ili žice za veš. Kada su odevni predmeti preblizu jedan drugom, protok vazduha biva blokiran, što ne samo da produžava vreme sušenja, već i drastično gužva garderobu.

Pravljenjem adekvatnog razmaka između okačenih stvari omogućava se ravnomerno strujanje vazduha. Primenom ovih bazičnih pravila pri organizaciji pranja i sušenja, garderoba će izgledati besprekorno i uredno čim se osuši, a vreme provedeno u peglanju biće svedeno na minimum.

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