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Letovanje može da bude lepo zbog destinacije, mora i dobrog smeštaja, ali svi znamo da uspomene najčešće stvaraju ljudi sa kojima putujemo. Neko je zadužen za dobru energiju, neko za spontane ideje, a neko za smeh koji se prepričava još mesecima nakon povratka kući.

Prema astrologiji, postoje tri horoskopska znaka koja gotovo uvek unesu posebnu dinamiku u svako putovanje. Sa njima nema dosadnih dana, neplanirane situacije postaju najbolje priče, a odmor se pretvara u iskustvo koje se dugo pamti.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ako u društvu imate Strelca, gotovo je sigurno da ćete obići više mesta nego što ste prvobitno planirali. Oni ne vole da dane provode po ustaljenom rasporedu i uvek traže nešto novo za istraživanje.

Dok drugi uživaju na jednoj plaži, Strelac već istražuje skrivenu uvalu o kojoj je čuo od lokalaca ili predlaže izlet na obližnje ostrvo. Njihova avanturistička priroda i želja za novim iskustvima često celu ekipu izvuku iz zone komfora, ali upravo zbog toga putovanje postaje mnogo zanimljivije.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Lavovi su ljudi koji prirodno okupljaju društvo. Gde god da se pojave, brzo stvaraju atmosferu zbog koje se svi osećaju dobrodošlo i opušteno.Na letovanju će upravo oni organizovati zajedničku večeru, pronaći najlepši restoran uz more, predložiti izlazak ili insistirati da se napravi fotografija koju će svi kasnije čuvati kao uspomenu. Njihova energija, harizma i optimizam često podižu raspoloženje cele grupe, pa uz njih retko ko ostaje po strani.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Blizanci su sinonim za zabavu, razgovor i spontane trenutke. Njima nije potreban poseban povod da bi napravili dobru atmosferu, dovoljno je da se nađu u društvu ljudi. Lako sklapaju nova poznanstva, brzo pronalaze zajednički jezik sa svima i uvek imaju ideju šta bi moglo da se radi dalje. Sa njima nema neprijatne tišine ni osećaja monotonije, jer su u stanju da običnu šetnju pretvore u događaj o kojem će se pričati danima.

Naravno, astrologiju treba posmatrati kao zabavu, ali ako ovog leta na put krećete sa Strelcem, Lavom ili Blizancem, velike su šanse da vam uspomena neće nedostajati i da će to biti najbolje letovanje vašeg života.

(Kurir.rs/Ona)

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