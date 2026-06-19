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Jedan muškarac je na društvenim mrežama podelio neprijatno iskustvo sa prvog sastanka koji je krenuo po zlu u trenutku kada je želeo da spakuje ostatke skupe večere za poneti kući. U videu objašnjava kako je pre nekoliko nedelja izveo devojku u luksuzni restoran kako bi proslavio nedavni poslovni uspeh, ali se veče završilo tako što je ona otišla. Njegovu priču je ponovo podelio korisnik društvene mreže "X" pod korisničkim imenom @theMakarioz.

Sve je išlo dobro do poručivanja

Ispričao je kako je na početku sve bilo odlično.

„Osećao sam se prijatno, razgovor je tekao“, rekao je, opisujući atmosferu pre nego što su seli za sto. U početku je naručio flašu vina i razgovarali su o jelima koja nisu bila preterano skupa.

Međutim, tvrdi da se ona iznenada predomislila kada je konobar došao da primi narudžbinu.

„Mislim da ću ipak uzeti surf and turf, biftek i jastoga, a mogli bismo da uzmemo i specijalitet sa kavijarom kao prilog“, navodno je rekla. Muškarac kaže da je samo kavijar dodao 85 dolara (oko 78 evra) na račun. Kasnije je shvatio da je njen obrok koštao oko 220 dolara (oko 202 evra), više nego njegovo jelo i vino zajedno.

Priznaje da nije mnogo razmišljao o cenama pre rezervacije, ali kaže da je trebalo, jer je imao osećaj da je devojka „potpuno iskoristila situaciju“.

Šokirala se jer je hteo da ponese ostatke

Nakon što je pojela samo nekoliko zalogaja bifteka i jastoga, kao i kašičicu kavijara, rekla je da je sita. Tada je, kako kaže, situacija postala još neprijatnija.

Kada je konobar došao da skloni posuđe sa stola, ona je želela da jednostavno odnese njen tanjir sa gotovo netaknutom hranom. Međutim, on ga je zaustavio i zamolio da ostatke spakuje za poneti.

Tvrdi da je ona na to ostala zatečena.

„Zar ćeš to nositi kući? Stvarno misliš da jedeš ostatke?“ navodno ga je upitala, kao da je upravo uradio nešto nezamislivo.

Rekla mu je i da ona „nikada ne jede ostatke“ i da hrana „ionako nije dobra sledećeg dana“.

Na kraju mu je poručila da će otići kući ako zaista uzme hranu za poneti. Odbila je da uđe u njegov automobil, pozvala Uber i otišla.

Muškarac kaže da na kraju ima osećaj da se spasao, ali se i dalje pita: „U kakvom to svetu živimo?“

(Kurir.rs/ Index.hr)

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