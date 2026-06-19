Slušaj vest

Dok milioni staklenih flaša širom sveta svakodnevno završavaju na deponijama, dve žene iz Brazila pokazale su da otpad može da postane vredan građevinski materijal. Njihova nesvakidašnja ideja pretvorila se u ekološki projekat koji danas privlači pažnju ljubitelja održivog života i zaštite prirode.

Na ostrvu Itamaraka, u saveznoj državi Pernambuco, socioekološka edukatorka Edna Dantas i njena ćerka Marija GabrijeliDantas podigle su kuću površine oko 70 kvadratnih metara koristeći više od 8.000 odbačenih staklenih flaša. Ovaj neobični dom ima sedam prostorija i predstavlja primer kako kreativnost može doprineti rešavanju problema otpada.

kuća od staklenih flaša Foto: printscreen/instagram/ednadantas.eco

Ideja je nastala nakon njihovog preseljenja na ostrvo 2019. godine, kada su primetile velike količine smeća koje su narušavale prirodni ambijent. Posebno ih je zabrinjavalo staklo, materijal koji se često ne reciklira u dovoljnoj meri, pa su odlučile da ga iskoriste na potpuno drugačiji način.

Klikom na link pogledajte unutrašnjost napuštene kuće vredne 12 miliona evra.

Bez velikih investitora i finansijske podrške velikih kompanija, majka i ćerka provele su više od dve godine gradeći objekat. U tome su im pomogli lokalni stanovnici, vlasnici ugostiteljskih objekata i brojni turisti koji su donirali flaše i podržali inicijativu.

Tokom najzahtevnijeg dela gradnje živeli su u improvizovanom prostoru od svega 17 kvadratnih metara, bez uobičajenih uslova za život. Uprkos tome, nisu odustajale od svog cilja.

kuća od staklenih flaša Foto: printscreen/instagram/ednadantas.eco

Pored staklenih flaša, u gradnji su korišćeni i prirodni materijali poput peska, soli i travnatih busenova, čime je dodatno naglašen održivi karakter projekta. Rezultat je funkcionalan i bezbedan dom koji pokazuje da reciklirani materijali mogu imati mnogo veću vrednost nego što većina ljudi pretpostavlja.

Danas Casa de Sal nije samo mesto za život već i simbol ekološke odgovornosti, inovativnosti i borbe protiv zagađenja, inspiracija svima koji veruju da male promene mogu doneti velike rezultate.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: