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Jedan Amerikanac je prateći utakmicu između Hrvatske i Engleske na Svetskom prvenstvu došao je do neočekivanog otkrića - prezimena fudbalera hrvatske reprezentacije njemu zvuče kao nasumično spojene reči iz crtaća.

U videu koji se proširio društvenim mrežama autor je snimao svoju reakciju na prezimena fudbalera hrvatske reprezentacije. "Jesu li oni ozbiljni?", pitao se dok je pokušavao da izgovori neka prezimena igrača.

Posebno su ga zbunila prezimena koja završavaju na "ić", karakteristična za Srbe i Hrvate. U jednom trenutku uporedio ih je s naslovom popularnog Diznijevog animiranog filma "Lilo i Stič", a zatim nastavio da nabraja druge asocijacije koje su mu pale na pamet.

Klikom na link saznajte šta znači ako vam se prezime završava na -ić a šta na -ović.

Strancima veliki izazov

Nije tajna da stranci često imaju problema s izgovorom naših imena i prezimena. Glasovi poput "č", "ć", "š" i "ž" mnogima predstavljaju pravi izazov, a dodatnu zbunjenost stvara činjenica da se veliki broj prezimena završava istim nastavkom.

Zbog toga se tokom velikih sportskih takmičenja redovno pojavljuju videi u kojima strani navijači pokušavaju da izgovore prezimena srpskih i drugih sportista južnoslovenskih zemalja, često uz vrlo zabavne rezultate.

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