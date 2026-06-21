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Jedna korisnica foruma Reddit napravila je čitavu zbrku kada je objavila fotografiju žućkastih kuglica pravilnog oblika koje su joj se pojavile na majici, a za koje nije znala šta su.

"Nađeno na rukavu majice nakon sušenja, zna li neko šta je ovo?", upitala je žena uz fotografiju koju je objavila, a korisnici pomenute društvene mreže su joj brzo rešili dilemu. Reč je o, kažu, jajima smrdibube.

U pitanju je tropski insekt koji se veoma brzo razmnožava kada ima klimatski povoljne uslove, a ženke polažu jaja u grupi, tj. više jaja na istom mestu, baš kao na njenoj fotografiji. Jaja su međusobno povezana, belo-žute boje, a kako se bliži period izleganja, dobijaju ružičastu nijansu.

Nakon što su forumaši ženi razrešili dilemu šta je u pitanju, rešili su i da se malo zabave, pa su usledili urnebesni komentari.

"Izbrojao sam da vi ne morate, 54 jajašca", "kako su uredno poslagana, svaka čast bubi", "to je pošteni smrad", "zgrožena sam!" pisali su...

Neki su se šalili i da je u pitanju odelo iz "Zvezdanih staza".

"To ti je odelo iz Zvezdanih staza, kad to pritisneš, možeš da pričaš sa vanzemaljcima", jedan je od komentara.

Životni ciklus smrdibube

Životni ciklus smrdibube omogućava joj brz rast populacije. Ženka tokom svog životnog ciklusa može da položi nekoliko stotina jaja, obično u grupama od oko 28 komada na naličju listova biljke domaćina.

Jaja su karakteristične svetlozelene ili plavičaste boje, a iz njih se izležu nimfe koje prolaze kroz pet razvojnih stadijuma pre nego što postanu odrasle jedinke.

Celokupan razvoj od jajeta do odraslog insekta, u zavisnosti od temperature, traje od 40 do 60 dana, piše net.hr.

smrdibuba Foto: Profimedia

Fenomen iznenadne pojave smrdibuba u proleće direktno je povezan sa njihovim životnim ciklusom. U kasnu jesen, sa padom temperatura i skraćivanjem dana, ovi insekti traže sigurna, suva i prohladna mesta za prezimljavanje.

Dok u prirodi biraju pukotine u stenama ili prostor ispod kore drveća, naši domovi predstavljaju im idealno utočište.

Provlače se kroz i najmanje pukotine oko prozora, vrata, cevi, ventilacionih otvora i dimnjaka, a često se nastanjuju u zidnim šupljinama, na tavanima ili u podrumima.

Kada pronađu odgovarajuće sklonište, ulaze u stanje mirovanja poznato kao dijapauza, koje je slično hibernaciji.

Tokom zime ne hrane se, ne razmnožavaju i troše minimalnu količinu energije. Dolaskom proleća, duži dani i porast temperature signaliziraju im da je vreme za buđenje.

smrdibuba Foto: Profimedia

Toplota koja prodire kroz zidove vaše kuće budi ih iz višemesečnog sna, a njihov jedini instinkt je da pronađu izlaz kako bi se vratili u prirodu, hranili se i započeli novi ciklus razmnožavanja.

Pretnja poljoprivredi

Iako smrdibube ne ujedaju ljude ni kućne ljubimce, ne prenose bolesti i ne oštećuju strukturu kuće, njihov uticaj nije zanemarljiv. Pre svega, predstavljaju ozbiljnu pretnju poljoprivredi.

Svojim cevastim usnim aparatom probijaju plodove i sišu biljne sokove, izazivajući značajne štete na usevima kao što su jabuke, breskve, kruške, soja, kukuruz i paradajz. Oštećeno tkivo postaje tvrdo i gubi kvalitet, a plodovi se deformišu.

U domaćinstvu, osim što su neprijatni, mogu ostavljati fleke od izmeta na zidovima i zavesama. Novija istraživanja takođe upozoravaju na potencijalne zdravstvene posledice.

Najezda smrdibuba Foto: Printscreen/ Youtube, Shutterstock

Hemikalije koje ispuštaju kod osetljivih osoba mogu izazvati iritaciju kože, a sitne čestice koje se šire vazduhom u prostorijama sa velikim brojem ovih insekata mogu delovati kao alergeni i izazvati iritaciju očiju i disajnih puteva.

Prvo i najvažnije pravilo je - ne gnječite ih. Time se oslobađa neprijatan miris koji može privući i druge jedinke.

Za uklanjanje onih koji su već ušli u kuću najefikasniji je usisivač; kesu nakon upotrebe odmah zatvorite i bacite. Alternativno, možete ih ubaciti u posudu sa vodom i deterdžentom, što ih uklanja bez širenja mirisa. Ipak, ključ uspeha leži u prevenciji.

Najbolje vreme za zaštitu je kasno leto i rana jesen, pre nego što krenu u potragu za skloništem. Pažljivo zaptite sve pukotine oko prozora, vrata, cevi i ventilacionih otvora silikonom.

Popravite oštećene mreže na prozorima i postavite guste mrežice na ventilacione otvore, naročito na tavanu, jer smrdibube vole da se penju na velike visine.

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