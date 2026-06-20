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Ako se često vrtite po krevetu i ne možete da zaspite, možda bi trebalo da isprobate tehniku koju već decenijama koriste vojnici i borbeni piloti. Reč je o metodi za uspavljivanje koja je postala popularna širom sveta jer se tvrdi da pomaže čak 96 odsto ljudi da utonu u san za svega nekoliko minuta.

Tajna koja je iz vojske stigla među civile

Ova tehnika prvobitno je razvijena za potrebe vojske. Koristili su je borbeni piloti kako bi mogli brzo da utonu u san i budu potpuno odmorni za zahtevne zadatke. Kasnije su je primenjivali i vojnici na terenu, kojima je svaki trenutak odmora bio dragocen.

Metoda je prvi put predstavljena široj javnosti 1981. godine u knjizi „Relax and Win: Championship Performance“, koju je napisao američki sportski trener Lojd Bad Vinter.

Kako izgleda vojna metoda uspavljivanja?

Prvi korak je da se udobno smestite u krevet i počnete postepeno da opuštate telo. Počnite od mišića lica. Opustite čelo, obraze, vilicu i područje oko očiju. Zatim pređite na vrat i ramena, dopuštajući napetosti da polako nestane.

Nakon toga opustite ruke, šake i prste, a zatim grudi i stomak. Fokus potom prebacite na noge, od butina do stopala. Cilj je da celo telo postane potpuno opušteno.

Dovoljno tek nekoliko sitnih, ali pametnih navika da biste se istinski odmoril Foto: Shutterstock

Važno je smiriti i misli

Kada opustite telo, sledeći korak je da umirite um. Pokušajte da zamislite neko mirno mesto. To može biti čamac koji lagano pluta po tihom jezeru ili ležaljka na plaži dok slušate zvuk talasa.

Ako vam misli i dalje lutaju, pokušajte da desetak sekundi u sebi ponavljate jednostavnu frazu poput: „Ne misli, ne misli, ne misli“. Na taj način lakše ćete prekinuti tok stresnih i napornih misli koje često ometaju uspavljivanje.

Rezultati ne dolaze preko noći

Iako mnogi očekuju da će tehnika delovati odmah, stručnjaci upozoravaju da je potrebno vreme kako bi se potpuno savladala. Prema iskustvima onih koji je preporučuju, nekim ljudima je potrebno i nekoliko meseci redovnog vežbanja da bi metoda dala maksimalne rezultate. Upravo zato je važno biti uporan i primenjivati je svake večeri.

Može li zaista da pomogne?

Iako nema garancije da će svaka osoba zaspati za dva minuta, mnogi tvrde da im ova metoda pomaže da se opuste, smanje stres i brže utonu u san. Ako se često borite sa nesanicom ili vam je potrebno mnogo vremena da zaspite, ovaj jednostavan trik svakako vredi isprobati pre nego što posegnete za jačim rešenjima.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Trik za brzo uspavljivanje