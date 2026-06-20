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Kada su Loren Gunderman i njen partner kupili crkvu iz 1872. godine u gradiću Votervil, u američkoj saveznoj državi Njujork, bili su svesni da ih očekuje zahtevna i dugotrajna obnova.

Njihov plan je da nekadašnju prezviterijansku crkvu pretvore u luksuzni prostor za venčanja pod nazivom „The Stately on Main“. Međutim, ubrzo nakon početka renoviranja shvatili su da staro zdanje ne krije samo arhitektonske izazove, već i jednu neobičnu tajnu.

Na spoljašnjem zidu crkve nalaze se dva prozora iza kojih, barem prema rasporedu prostorija u unutrašnjosti, ne bi trebalo da postoji ništa. Upravo taj detalj naveo je par da posumnja da se između zidova nalazi skrivena prostorija do koje decenijama niko nije pokušao da dođe.

Pogledajte u galeriji kadrove tokom pokušavanja otvaranja sobe:

1/4 Vidi galeriju Istorijska crkva iz 1872. godine u kojoj je tokom renoviranja otkrivena misteriozna zazidana prostorija Foto: instagram/127eastmain

Prozori koji ne vode ni u jednu poznatu prostoriju

Loren i njen partner pažljivo su pregledali unutrašnjost objekta, ali nisu pronašli vrata, prolaz ili bilo kakav drugi ulaz koji bi vodio do prostora iza tajanstvenih prozora.

Zaključili su da je prostorija verovatno naknadno zazidana ili potpuno odvojena od ostatka zgrade. Pošto je crkva stara više od 150 godina, nije poznato kada je prolaz zatvoren, niti čemu je taj deo objekta prvobitno služio.

Potragu za ulazom počeli su da snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Video-snimci ubrzo su privukli veliku pažnju, a njihova renovacija pretvorila se u internet misteriju koju prate milioni ljudi.

– Kako se, dođavola, ulazi u ovu misterioznu sobu? – upitala je Loren pratioce u jednom od snimaka.

Pokušali da uđu kroz plafon i pod

Par je najpre uklonio nekoliko dasaka sa plafona, nadajući se da će kamerom mobilnog telefona moći da zaviri u skriveni prostor. Međutim, ni na taj način nisu uspeli da pronađu prolaz.

Zatim su pokušali da pristupe prostoriji kroz pod, ali ih je i tamo sačekalo razočaranje.

– Mislili smo da ćemo prolaskom kroz pod doći do nje, ali umesto toga pronašli smo… samo još poda – napisala je Loren uz jedan od snimaka.

Svaki neuspešan pokušaj dodatno je podsticao radoznalost pratilaca. Dok su vlasnici pokušavali da pronađu logično arhitektonsko objašnjenje, korisnici društvenih mreža počeli su da iznose najrazličitije teorije o tome šta bi moglo da se nalazi iza zida.

Pratioci ih upozoravaju da ne otvaraju sobu

Stara crkva, neobični prozori i prostorija bez vidljivog ulaza bili su dovoljni da se među pratiocima pojave i brojne šaljive, ali pomalo jezive pretpostavke.

Pojedini korisnici upozoravali su par da bi bilo najbolje da taj deo zgrade ostave zatvoren, dok su drugi celu priču upoređivali sa početkom horor filma.

– Znači, kupili ste staru crkvu sa sobom zazidanom daskama, a vaša prva pomisao bila je: „Kako da uđemo unutra?“ Tamo spava demon – našalio se jedan korisnik, čiji je komentar ubrzo postao jedan od najpopularnijih.

Video: Kako da renovirate sob sa malikm prozorom