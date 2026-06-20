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Mnogi gledaoci teško opraštaju loš završetak omiljene serije, a tokom godina brojna su finala izazvala podeljene reakcije. Dok su serije poput "Friends" ili "Breaking Bad" uspele da zadovolje publiku, neke druge ostale su zapamćene upravo po razočaravajućim završecima. Portal Statsignificant pokušao je da utvrdi koja je poslednja epizoda gledaocima bila najneuspešnija, koristeći podatke sa IMDb-ja.

U analizi su uporedili prosečnu IMDb ocenu prvih pet sezona pojedine serije sa ocenom njene poslednje epizode. Razlika između tih rezultata izražena je u procentima, a najlošije je prošla Netfliksova politička drama "House of Cards". Serija je pratila nemilosrdnog političara Frenka Andervuda, kojeg je glumio Kevin Spejsi, i njegov uspon prema vrhu američke politike kroz manipulacije, izdaje i borbu za moć.

Kraj koji publika nije prihvatila

Nakon što je Spejsi uklonjen iz serije, poslednja sezona fokusirala se na njegovu suprugu Kler Andervud, koja je preuzela predsedničku funkciju. U finalnoj epizodi Kler se suočava s Frenkovim dugogodišnjim saradnikom Dagom Stamperom, koji otkriva da je upravo on odgovoran za Frenkovu smrt.

Njihov sukob završava se nasilnim obračunom, nakon kojeg Kler ostaje jedina osoba koja zna sve tajne porodice Andervud. Tokom šest sezona serija je osvojila 33 nagrade Emi, no njena poslednja epizoda dobila je ocenu svega 2.6/10, dok je prosek prvih pet sezona iznosio 8.4/10.

Analiza otkrila najveća televizijska razočaranja

Prema rezultatima, finale "House of Cards" zabeležilo je pad ocene od čak 69.2 odsto. Serija je poslednju sezonu završila bez Spejsija, nakon što je uklonjen iz projekta, a fokus priče prebačen je na lik Kler Andervud, što se mnogim gledaocima nije svidelo.

Na drugom mestu našla se "Game of Thrones", jedna od najpopularnijih serija svih vremena, čije je finale zabeležilo pad od 55.3 odsto u odnosu na ranije sezone.

Treće mesto zauzela je humoristička serija "Two and a Half Men", sa padom od 48.9 odsto. Serija je tokom godina prošla kroz velike promene, uključujući odlazak Čarlija Šina, a poslednja epizoda nije uspela da zadovolji veliki deo publike.

Sve tri serije bile su među najvećim televizijskim hitovima svog vremena, što je negativne reakcije na njihove završetke učinilo još uočljivijima.

Serije koje su briljirale na samom kraju

S druge strane, neke su serije uspele da se završe na način koji je publika dobro prihvatila. Najuspešnijom se pokazala "Star Trek: The Next Generation", čija je prosečna IMDb ocena tokom emitovanja porasla za 24 odsto. Slede "The Big Bang Theory" sa rastom od 21.5 odsto te američka verzija serije "The Office", čija je ocena porasla za 20.7 odsto uprkos odlasku Stiva Karela dve sezone pre kraja.

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