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Američki predsednik Donald Tramp nedavno se, uoči puta na samit G7 u Francuskoj, susreo sa Kalistom Gingrič, američkom ambasadorkom u Švajcarskoj. Njihov susret zabeležen je snimkom koji je ubrzo postao viralan zbog njene upečatljive frizure.

Gingrič je javnosti već poznata po čestom objavljivanju selfija i korišćenju filtera za ulepšavanje na društvenim mrežama, ali ovoga je puta svu pažnju privukao njen izgled, tačnije frizura.

"Ta Lego frizura me ubija"

Na društvenim mrežama odmah su krenule šale, a mnogi su komentarisali kako na fotografiji izgleda kao da Tramp razgovara sa njom o tajnama savršeno postojane kose.

Korisnici interneta nisu štedeli na duhovitim poređenjima, a njena frizura postala je glavna tema komentara koji su preplavili društvene mreže.

"Ta Lego frizura me ubija", "Šta god da koristi na kosi, trebalo mi je to da mi zadnja veza preživi" i "Uverena sam da je Kalista Gingrič AI", pisali su.

"Iskreno, jedino što mogu reći je da ću morati saznati koji lak za kosu koristi", "Ta kosa bi preživela i povratak iz svemira", "Ljubomoran je na njenu zalepljenu frizuru otpornu na vetar", samo su neki od brojnih komentara.

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