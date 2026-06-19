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Gubitak supružnika ili nekog drugog člana porodice sa sobom donosi veliku tugu, ali i brojna pitanja koja se odnose na običaje posle smrti. Jedno od njih jeste koliko dugo bi trebalo nositi crninu i da li je takva praksa obavezna prema pravilima pravoslavne crkve.

U emisiji „Pitanja i odgovori“ na TV Hram jedna žena obratila se igumanu manastira Lelić, ocu Georgiju, navodeći da joj je suprug preminuo pre godinu dana. Zanimalo ju je do kada bi, prema pravoslavnim običajima, trebalo da nosi crnu odeću.

Foto: youtube/Duhovna Misija

Crnina nije crkvena obaveza

Otac Georgije objasnio je da nošenje crnine nije propisano crkvenim kanonima, već da je reč o običaju koji se razlikuje od mesta do mesta.

- Crnina po kanonima naše svete crkve nije potreba, ona je više iz običaja, naroda ili mesta. Nije potrebna, to je više običaj, i mi ne žalimo tog trakom, obeležjima. Mi žalimo svoje upokojene srcem, to će ostati praznina u srcima našim. Prinoseći molitve za njih kroz pomene, parastose, davanje imena za preskomidiju, mi se molimo za njih i tako Sveti oci kažu da su naše molitve veće od anđeoskih, da možemo popraviti neke njihove grehove – rekao je otac Georgije.

Prema njegovim rečima, žalost se ne pokazuje bojom odeće, već sećanjem, molitvom i čuvanjem uspomene na preminulu osobu.

Nije greh ne nositi crninu

Foto: youtube/Duhovna Misija

Iguman manastira Lelić naglasio je da vernici ne čine greh ukoliko odluče da ne nose crninu, čak i kada takav običaj postoji u njihovoj porodici ili sredini.

- Crnina je običaj u dosta mesta u Srbiji, a ima i gde hvala Bogu ljudi shvataju da je nepotrebno, gde odbacuju. Tu nema nikakvog greha ne nositi crninu. Mi nismo formalisti, nama je Jevanđelje put i naš out istina i život je Gospod Isus Hristos - poručio je.

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