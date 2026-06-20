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Ako ste u poslednje vreme provodili vreme na TikToku, verovatno ste u komentarima ili opisima videa naišli na novu, pomalo zbunjujuću reč: "mogging". Ovaj sleng izraz, popularan među generacijom Z i alfa, brzo se proširio društvenim mrežama, a mnogi se pitaju šta zapravo znači.

Šta je zapravo "mogging"?

Sećate se pesme iz starog mjuzikla "Annie Get Your Gun"? Stihovi "Sve što ti možeš, ja mogu bolje" savršeno opisuju suštinu "mogginga". U svetu društvenih mreža, "mogging" je postao izraz za dominaciju ili nadmašivanje drugih, najčešće u pogledu izgleda, fizičke spreme ili samopouzdanja. Jednostavno rečeno, "mogovati" nekoga znači zaseniti ga svojom pojavom.

Filip Lindzi, učitelj i kreator sadržaja poznat kao "OG prevodilac za studente", objasnio je ovaj trend za TODAY.com. "Suština reči 'mog', 'mogged' ili 'mogging' je izgledati superiornije od nekoga, pogotovo u fizičkom ili estetskom smislu", rekao je u jednom od svojih videa.

Poreklo iz toksične manosfere

Izraz je usko povezan sa zajednicom "looksmaxxing" - pokretom fokusiranim na maksimalno poboljšanje sopstvenog izgleda. Smatra se da "mogging" potiče od akronima AMOG (Alpha Male of the Group - alfa mužjak grupe). Kako objašnjava Lindzi, reč su skovale internet grupe koje promovišu toksičnu muškost. "Nažalost, njegovo poreklo nije sjajno", rekao je Lindzi, svrstavajući ga u istu kategoriju s izrazima poput "sigma", "alpha" i "mewing".

Prema Urban Dictionary-ju, "mogging" je termin koji uglavnom koristi Incel zajednica i "Pick Up Artisti" kao praksu dominacije nad drugim muškarcima kroz superiornu fizičku privlačnost. Jedna od kontroverznih internet ličnosti koja često koristi ovaj izraz, Clavicular, nedavno je na lajvstrimu izjavio da će morati da "vežba mogging trezan" nakon hospitalizacije zbog sumnje na predoziranje.

Od takmičenja do bezazlene šale

Danas možete da budete na bilo kojoj strani ovog fenomena. Možete da "mogujete" druge, da budete opisani kao "mog" - osoba nenadmašnog izgleda ili veštine - ili možete biti "mogovani", odnosno potpuno zasenjeni.

Iako je termin potekao iz problematičnih kutaka interneta, njegova popularnost raste zbog takozvanih "mog ratova" - žestokih onlajn takmičenja u izgledu, uglavnom među muškim kreatorima sadržaja. Lindzi upozorava da, iako se čini bezopasno, ovaj trend može da promoviše upitne ideale kod mladih muškaraca. "Mislim da je važno da budemo svesni ideala i vrlina koje to perpetuira", istakao je.

Srećom, kao i mnoge druge reči, i "mogging" je donekle "sanitizovan" kroz mimove i ironičnu upotrebu. Danas se često koristi u bezazlenom ili šaljivom kontekstu. Kada je olimpijska pobednica Alisa Liu upitana o svojoj strategiji, našalila se: "Osećam da mi je glavni cilj za ovo takmičenje bio 'mogovanje'... pa se nadam da sam to i učinila."

Lindzi objašnjava da je njena upotreba reči bila usmerena na performans: "Samo ću da izađem tamo i budem bolja od svih ostalih." I uspela je.

Granica između zabave i opsesije

Iako se "mogging" često koristi kao bezbrižna zafrkancija, problemi nastaju kada se shvati preozbiljno. Baziranje sopstvene vrednosti na poređenjima i tuđem mišljenju može imati negativne posledice po mentalno zdravlje. Neki pojedinci ulažu previše truda u "mog ratove" i "looksmaxxing", što može uključivati i ekstremne mere poput plastične hirurgije ili opasnih "uradi sam" zahvata.

Važno je zapamtiti da je lepota subjektivna i da ne postoji univerzalan standard. "Mog ratovi" stvaraju lažan utisak da takav standard postoji. Stoga, iako je dobro raditi na sebi, važno je to činiti zbog sebe, a ne zbog drugih. U suprotnom, i sami biste mogli da postanete žrtva "mogginga".

(Kurir.rs/ Index.hr)

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