Unutrašnja bitka sa sopstvenim umom

"Da li vas ponekad muče teške i negativne misli zbog kojih osećate neki nemir u duši? U stvari borba sa svojim umom može ponekad da bude naš najteži podvig u životu. Ali poslušajte kako starac Tadej doživljava tu borbu: "Misli su poput ptica. Ne možemo im zabraniti da lete, ali je do nas da li ćemo im dozvoliti da slete i da naprave gnezdo u našoj glavi." Ovo znači da ne treba da se opterećujete za svaku tešku pomisao koja bukvalno proleti kroz vaš um. Čovek ne može uvek da kontroliše šta će mu sve pasti na pamet, ali može da bira kojim mislima će da se bavi. Zato kad naiđe neka negativna pomisao nemojte je analizirati, preispitivati i hraniti je svojim strahom. Samo je pustite da prođe. Ne pravite joj gnezdo u svom umu i tako ćete se sačuvati mnogih muka."