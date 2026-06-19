Stiže retrogradni Merkur u Raku: Četiri pripadnika Zodijaka neka budu spremna da im se pomrse konci
Na isti dan kada Jupiter ulazi u Lava na godinu dana (30. jun),stiže i retrogradni Merkur u Raku, koji će otežati komunikaciju u letnjem periodu, ali i doneti komplikacije za Rakove, Ovnove, Jarčeve i Vage. Retrogradni Merkur u Raku od 30. juna doneće period preispitivanja emocija, porodičnih odnosa i odluka koje su donete pod uticajem osećanja.
Kako se Merkur kreće unazad kroz znak koji je povezan sa prošlošću, mnogi će se vraćati starim temama, razgovorima i ljudima koje nisu u potpunosti ostavili iza sebe. Uticaj retrogradnog Merkura najviše će osetiti Rakovi, a zatim Ovnovi, Vage i Jarčevi.
RAK
Rakovi će najjače osetiti ovaj tranzit jer se odvija u njihovom znaku. Moguća su preispitivanja važnih životnih odluka, nesporazumi u komunikaciji sa bliskim ljudima i pojačana emotivna osetljivost. Neki Rakovi će dobiti priliku da poprave odnose koji su narušeni u prethodnim mesecima, dok će drugi konačno staviti tačku na situacije koje ih dugo opterećuju.
OVAN
Ovnovi će se više baviti porodičnim pitanjima, domom i odnosima sa članovima porodice. Stare porodične teme mogu ponovo da isplivaju na površinu, a moguće su i promene planova vezanih za nekretnine ili preseljenje. Važno je da ne donose ishitrene odluke pod naletom emocija jer će tek nakon završetka retrogradnog hoda imati jasniju sliku.
VAGA
Vage će se suočiti sa izazovima na poslovnom planu i u komunikaciji sa autoritetima. Moguća su kašnjenja, promene dogovora ili vraćanje na projekte za koje su mislili da su završeni. Istovremeno, ovaj period može da donese priliku da isprave stare greške i poprave svoj profesionalni ugled kroz strpljenje i diplomatiju.
JARAC
Jarčevi će najviše promena osetiti kroz partnerske odnose. Bivši partneri mogu iznenada da se pojave, a nerazjašnjeni razgovori tražiće konačno rešenje. Za mnoge Jarčeve ovo će biti period važnih emotivnih i životnih lekcija koje će im pomoći da jasnije definišu šta žele od svojih odnosa.
(Kurir.rs/Informer)
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