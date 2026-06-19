Slušaj vest

Na isti dan kada Jupiter ulazi u Lava na godinu dana (30. jun),stiže i retrogradni Merkur u Raku, koji će otežati komunikaciju u letnjem periodu, ali i doneti komplikacije za Rakove, Ovnove, Jarčeve i Vage. Retrogradni Merkur u Raku od 30. juna doneće period preispitivanja emocija, porodičnih odnosa i odluka koje su donete pod uticajem osećanja.

Kako se Merkur kreće unazad kroz znak koji je povezan sa prošlošću, mnogi će se vraćati starim temama, razgovorima i ljudima koje nisu u potpunosti ostavili iza sebe. Uticaj retrogradnog Merkura najviše će osetiti Rakovi, a zatim Ovnovi, Vage i Jarčevi.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Rakovi će najjače osetiti ovaj tranzit jer se odvija u njihovom znaku. Moguća su preispitivanja važnih životnih odluka, nesporazumi u komunikaciji sa bliskim ljudima i pojačana emotivna osetljivost. Neki Rakovi će dobiti priliku da poprave odnose koji su narušeni u prethodnim mesecima, dok će drugi konačno staviti tačku na situacije koje ih dugo opterećuju.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Ovnovi će se više baviti porodičnim pitanjima, domom i odnosima sa članovima porodice. Stare porodične teme mogu ponovo da isplivaju na površinu, a moguće su i promene planova vezanih za nekretnine ili preseljenje. Važno je da ne donose ishitrene odluke pod naletom emocija jer će tek nakon završetka retrogradnog hoda imati jasniju sliku.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Vage će se suočiti sa izazovima na poslovnom planu i u komunikaciji sa autoritetima. Moguća su kašnjenja, promene dogovora ili vraćanje na projekte za koje su mislili da su završeni. Istovremeno, ovaj period može da donese priliku da isprave stare greške i poprave svoj profesionalni ugled kroz strpljenje i diplomatiju.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Jarčevi će najviše promena osetiti kroz partnerske odnose. Bivši partneri mogu iznenada da se pojave, a nerazjašnjeni razgovori tražiće konačno rešenje. Za mnoge Jarčeve ovo će biti period važnih emotivnih i životnih lekcija koje će im pomoći da jasnije definišu šta žele od svojih odnosa.

(Kurir.rs/Informer)

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?