Zaboravili da ga pozovu na godišnjicu mature, sve saznao od majke

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Period proslava školskih jubileja ponovo je u jeku, a jedna anonimna ispovest na društvenoj mreži Reddit pokrenula je lavinu reakcija i otvorila setnu debatu o nekadašnjim bliskim odnosima koji se, usled protoka vremena, tiho i neprimetno gase.

Jedan korisnik je opisao svoje zaprepašćenje kada mu je majka prenela vest da generacija organizuje dve decenije od završetka škole, dok njega o tome niko nije obavestio. Kako sam priznaje, u prvom trenutku ga to nije pogodilo. Pomislio je da je čak i dobro što neće morati da troši novac, planira slobodno vreme i ponovo se susreće sa ljudima iz prošlosti.

Drugara iz srednje zaboravili da pozovu na godišnjicu mature Foto: Printscreen/Reddit

Međutim, dublje analiziranje situacije donelo mu je sasvim drugačija osećanja. Počeo je da se pita kako je moguće da ga se baš niko iz odeljenja nije setio. Napominje da ni sa kim nije bio u lošim odnosima, već da se nakon škole prosto distancirao i izgubio kontakt, bez ikakvih trzavica.

"Nisam forsirao druženje, a izgleda ni oni mene", napisao je, dodajući da ga cela situacija navodi da preispituje svoje odnose i mesto u životima drugih ljudi, pa se čak zapitao da li je "kompletni mentalni kreten koji je nesposoban za dublju socijalizaciju i zbližavanje sa ljudima."

Masovna pojava i propusti u organizaciji

Ova iskrena objava pokrenula je lavinu komentara ljudi koji su prošli kroz identična iskustva.

"Upravo sam bila na 15 godina mature. Omg", napisala je jedna korisnica, pokazujući da se ovakve stvari dešavaju češće nego što deluje.

Drugara iz srednje zaboravili da pozovu na godišnjicu mature Foto: Shutterstock

Sa druge strane, pojedini korisnici su otkrili kako stvari funkcionišu iz ugla onih koji pripremaju proslavu: "Mi smo prošle godine za 20 godina mature zaboravili da pozovemo lika, skroz je ok, gotivac, programer, bez ikakve zle namere, jednostavno se provuklo", stoji u jednom komentaru.

Bilo je i onih koji su celu situaciju okrenuli na šalu: "Kod nas niko nije organizovao, plot twist možda su i mene zaboravili da pozovu", napisao je jedan korisnik.

Formalnost ili ogledalo otuđenosti

Ova rasprava podstakla je šire pitanje – da li su godišnjice mature danas postale puka forma i nostalgija ili realan pokazatelj toga koliko su se ljudi tokom godina prirodno razdvojili. Dok deo javnosti smatra da se radi o nenamernim greškama i propustima organizatora, drugi u tome prepoznaju dublji društveni problem, činjenicu da neki pojedinci jednostavno iščeznu iz naših života, bez ikakvih teških reči i objašnjenja.

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