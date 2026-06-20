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Dnevni horoskop za 20. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su vam zvezde priredile ove subote.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Danas usporite tempo. Nije trenutak za forsiranje velikih odluka, već za analizu onoga što ste do sada uradili.

Ljubav: Slobodni Ovnovi mogu privući pažnju osobe iz bliskog okruženja. Ako ste u vezi, partneru je potreban vaš oslonac, a ne kritika.

Zdravlje: Moguća je prolazna glavobolja. Pijte više tečnosti.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Finansijska situacija je stabilna, ali izbegavajte impulsivnu kupovinu sitnica koje vam zapravo ne trebaju.

Ljubav: Uživate u mirnim trenucima sa voljenom osobom. Ako ste slobodni, neko koga sretnete preko prijatelja ostaviće jak utisak na vas.

Zdravlje: Osećate se dobro, ali ne preskačite obroke.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Energija vam je na visokom nivou, a ideje samo pljušte. Iskoristite ovaj dan za pravljenje planova za sledeću nedelju.

Ljubav: Vaš šarm je danas magnetičan. Ako ste u vezi, unesite malo zabave i spontanosti u odnos. Slobodni spremno flertuju.

Zdravlje: Odlično. Puni ste vitalnosti.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Danas vam je potreban mir. Najradije biste se povukli i radili u tišini, što je sasvim u redu za subotu. Pustite druge da vode glavnu reč.

Ljubav: Prilično ste emotivni i ranjivi. Partner to primećuje i trudi se da vas oraspoloži, pa mu dozvolite da vam priđe.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Odličan dan za umrežavanje i razgovor sa kolegama ili poslovnim partnerima u neformalnom okruženju. Neko vam može ponuditi zanimljivu ideju.

Ljubav: Prijateljski odnosi bi lako mogli da prerastu u nešto više ako ste slobodni. Zauzeti Lavovi uživaju u društvenim aktivnostima sa partnerom.

Zdravlje: Više se krećite, boravak u prirodi će vam prijati.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Fokusirani ste na dugoročne ciljeve. Iako je vikend, vaše misli su usmerene na karijeru i organizaciju obaveza.

Ljubav: Distancirani ste jer previše analizirate partnerove reči. Opustite se i ne tražite skrivena značenja tamo gde ih nema.

Zdravlje: Moguća je napetost u ramenima i vratu.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Danas vam se otvaraju novi vidici. Idealan je trenutak za učenje, čitanje ili planiranje nekog putovanja koje odlažete.

Ljubav: Želite promenu rutine. Predložite partneru izlet ili izlazak na neko potpuno novo mesto. Slobodne Vage privlače ljude drugačijih pogleda na svet.

Zdravlje: Unosite više vitamina.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Danas se oslonite na svoju intuiciju, posebno kada su u pitanju finansije ili rešavanje nekog skrivenog problema.

Ljubav: Strasti su naglašene. Odnos sa partnerom je intenzivan – potrudite se da tu energiju usmerite na ljubav, a ne na rasprave o prošlosti.

Zdravlje: Mogući su problemi sa varenjem, birajte lakšu hranu.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Danas je sve u znaku kompromisa. Morat ćete da uskladite svoje želje sa potrebama drugih ljudi, bilo na poslu ili u kući.

Ljubav: Harmonija u odnosima vam je prioritet. Slobodni Strelčevi mogu ući u zanimljivu komunikaciju sa nekim ko je veoma elokventan.

Zdravlje: Dobro se osećate, ali ne preterujte sa fizičkim naporom.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vikend je, ali vi i dalje pravite liste zadataka. Pokušajte da završite samo ono što je hitno, a ostatak dana posvetite sebi.

Ljubav: Sitnice čine život. Obratite pažnju na male znakove pažnje koje vam partner šalje. Slobodni Jarčevi su fokusirani na sopstvenu rutinu.

Zdravlje: Pad imuniteta, odmarajte više.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Kreativnost vam je jača strana. Ako se bavite nekim hobijem ili umetničkim radom, danas ćete stvoriti nešto sjajno.

Ljubav: Dan stvoren za ljubav, zabavu i smeh. Ako ste slobodni, neko će vas oboriti s nogu svojim smislom za humor. Zauzeti uživaju u strastvenim momentima.

Zdravlje: Odlično, puni ste pozitivne energije.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Najbolje ćete se osećati ako danas radite od kuće ili se posvetite uređenju svog prostora. Poslovne misli ostavite po strani.

Ljubav: Porodična atmosfera donosi vam mir. Razgovor sa voljenom osobom o zajedničkoj budućnosti doneće vam olakšanje i sigurnost.

Zdravlje: Osetljivi disajni putevi.