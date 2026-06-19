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Tereziju Nirakajumbu javnost je upoznala kroz njenu ispovest pre gotovo tri dodine kao 123-godišnju devicu koja još uvek traži svoju prvu pravu ljubav. Iako većina ljudi ne doživi ni 100 godina, ova žena iz Ruande je preživela Prvi, Drugi svetski rat, Hladni rat i videla bi pad Berlinskog zida.

Nirakajumba je takođe bila živa kada je izmišljen TV, ali je čitavog života ostala nevina i nikada nije imala dečka. U intervjuu za Afrimak ispričala je svoju priču i kako nikada nije srela muškarca.

Terezija Nirakajumb
Terezija Nirakajumb Foto: afrimakstv/youtube

„Nikada nisam videla golog čoveka. Živela sam 123 godine sa neostvarenom željom, devijantnom nadom i hrabrim duhom čekanja da jednog dana čovek izađe i zagrli moju dušu“, rekla je ona.

Terezija
Terezija Foto: Printscreen/Youtube/ Afrimax English

Prema Nirakajumbi, njena kultura nije dozvoljavala zabavljanje i zahtevala je da žena bude upoznata sa muškarcem od strane porodice, ali njena porodica je nikada nije upoznala ni sa jednim proscem.

Terezija Nijakmabum
Terezija Nijakmabum Foto: Printscreen/Youtube/ Afrimax English

„U mojoj kulturi devojkama nije bilo dozvoljeno da budu same sa muškarcem. Ovaj princip je bio moj način života. Odabrala sam da živim sama, čak i kada su moji roditelji i porodica tražili da prihvatim muškarca i udam se" kaže ova žena.

Rekla je i da je razvila snažan strah za muškarce, što je doprinelo da ne uspostavlja nikakve veze sa muškarcima. Skoro vek kasnije, njen strah od muškaraca je sada stvar prošlosti i Niirakajumba želi novi život za sebe, želi da doživi ljubav od muškarca.

„Trenutno mi možete pomoći i dovesti čoveka. Kada sam bila mlada, nisam želela da se družim sa muškarcima i to me je sprečilo u bilo kakvoj potencijalnoj vezi. Nikada nisam razvila ljubav ni prema jednom muškarcu“, rekla je ona za pomenut medij.

Prema dostupim podacima Terezija je još uvek živa, ali se ne zna da li je u međuvremenu uspela da pronađe svoju srodnu dušu koju je decenijama čekala. 

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Srbin i Albanka u braku 1 Izvor: TikTok/matitube95