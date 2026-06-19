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Ovaj vikend donosi smenu energija. Dok će subota i nedelja biti idealne za druženje i opuštanje, ponedeljak nas polako vraća u realnost i donosi fokus na praktične obaveze. Evo šta sve znake horoskopa očekuje u narednim danima.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Tokom vikenda potpuno isključite misli o poslu. Ponedeljak vam donosi iznenadni priliv obaveza, ali uz dobru organizaciju i jutarnju kafu sve rešavate bez stresa.

Ljubav: Slobodni Ovnovi mogu očekivati zanimljiv flert tokom subotnjeg izlaska. Ako ste u vezi, nedelju posvetite zajedničkom odmoru i punjenju baterija.

Zdravlje: Moguća je prolazna napetost u mišićima, prijaće vam lagana šetnja ili istezanje.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Finansijska pitanja koja vas muče polako se rešavaju. Ponedeljak donosi konstruktivan razgovor sa nadređenima ili klijentima koji obećava stabilnost.

Ljubav: Vikend je stvoren za uživanje u kućnoj atmosferi sa voljenom osobom. Slobodni Bikovi preko prijatelja mogu upoznati nekoga ko deli njihove estetske i životne vrednosti.

Zdravlje: Odlično se osećate. Obratite pažnju samo na umerenost u hrani i piću tokom nedeljnog ručka.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vaš mozak radi sto na sat, čak i dok odmarate. Zapišite sve kreativne ideje koje vam padnu na pamet u nedelju, jer ćete u ponedeljak dobiti priliku da ih predstavite.

Ljubav: Šarmantni ste i društveni. Vikend donosi mnogo komunikacije i smeha, dok početak radne nedelje donosi ozbiljnije razgovore o zajedničkim planovima.

Zdravlje: Puni ste energije, ali ne zaboravite da vam je potreban i kvalitetan san.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Tokom subote i nedelje punite baterije u krugu porodice. U ponedeljak ulazite sa obnovljenom energijom, spremni da se suočite sa komplikovanim zadacima.

Ljubav: Emocije su vam duboke i naglašene. Partner će osetiti vašu potrebu za bliskošću i pružiće vam maksimalnu podršku. Slobodni Rakovi maštaju o nekom iz prošlosti.

Zdravlje: Osetljiv stomak, izbegavajte previše začinjenu hranu.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vikend je idealan za neobavezno umrežavanje. Neki razgovor na kafi u nedelju može se u ponedeljak pretvoriti u ozbiljnu poslovnu ponudu.

Ljubav: Željni ste pažnje i zabave. Izlazak sa društvom ili partnerom tokom vikenda napuniće vas pozitivnom energijom. Ponedeljak donosi mirniju i stabilniju atmosferu u domu.

Zdravlje: Odlično. Prijaće vam boravak na svežem vazduhu.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Iako je vikend, vi potajno razmišljate o ponedeljku i pravite liste zadataka. Kada radna nedelja počne, bićete korak ispred svih ostalih na poslu.

Ljubav: Nemojte previše analizirati svaki partnerov postupak tokom vikenda – opustite se. Ponedeljak donosi mnogo bolju komunikaciju i međusobno razumevanje.

Zdravlje: Moguća je blaga ukočenost u vratu zbog stresa.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ovaj period vam donosi pročišćenje misli. U ponedeljak dolazite na posao sa jasnom vizijom šta treba promeniti kako biste bili efikasniji.

Ljubav: Vikend nudi savršenu priliku za kraći izlet ili promenu sredine sa voljenom osobom. Slobodne Vage uživaju u pažnji koju dobijaju sa više strana.

Zdravlje: Unosite više tečnosti i ne izlažite se previše suncu.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Tokom vikenda se distancirajte od svih poslovnih dilema. U ponedeljak se oslonite na svoju intuiciju prilikom donošenja važne odluke o troškovima.

Ljubav: Strastveni trenuci obeležiće subotu i nedelju. U ponedeljak se fokusirajte na praktičnu stranu odnosa i pružite partneru preko potrebnu podršku u njegovim obavezama.

Zdravlje: Osećate se snažno, ali vam je potreban mentalni detoks.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vikend iskoristite za odmor, jer vas od ponedeljka čeka ubrzan tempo i mnoštvo sastanaka na kojima će se tražiti vaše mišljenje.

Ljubav: Partnerski odnosi su u fokusu. Vikend donosi harmoniju i lepe razgovore, dok početak nedelje zahteva malo više kompromisa oko svakodnevnih sitnica.

Zdravlje: Dobro, ali nemojte preterivati sa fizičkim aktivnostima na suncu.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vikend posvetite isključivo sebi i sitnim hobijima koji vas ispunjavaju. U ponedeljak se vraćate u punom sjaju, spremni za organizaciju novih projekata.

Ljubav: Partner ceni vašu stabilnost i posvećenost. Slobodni Jarčevi bi početkom nedelje mogli da obnove kontakt sa osobom koja im se dugo dopada preko posla.

Zdravlje: Imunitet vam je u blagom padu, pojačajte unos vitamina.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Kreativni naboj koji osećate tokom vikenda uspešno ćete materijalizovati u ponedeljak. Vaši predlozi će naići na odobravanje okoline.

Ljubav: Vikend donosi zabavu, smeh i nezaboravne momente sa voljenom osobom ili prijateljima. Ako ste slobodni, vaš šarm nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Zdravlje: Odlično ste raspoloženi i puni vitalnosti.

Ribe

Posao: Tokom vikenda izolujte se od poslovnih poruka i mejlova. Ponedeljak zahteva fokus, pa je važno da na posao dođete odmorni i bistre glave.

Ljubav: Porodični mir i topli razgovori u kući obeležiće subotu i nedelju. Početak nedelje donosi stabilizaciju u emotivnom životu i osećaj sigurnosti.

Zdravlje: Potrebno vam je više kvalitetnog odmora i sna.