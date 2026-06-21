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Dnevni horoskop za 21. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake. Evo šta nas očekuje na samom kraju nedelje.

Ovan

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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas osećate nalet kreativne energije. Iskoristite ovaj dan za pokretanje novih projekata ili za rešavanje obaveza koje ste dugo odlagali. U partnerskim odnosima budite spremni na kompromise kako biste izbegli sitne nesuglasice.

Bik

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Fokusirani ste na stabilnost i materijalna pitanja. Mogao bi vam se otvoriti put za neku neplaniranu zaradu ili povoljan dogovor. Uveče se opustite u krugu porodice, jer vam je preko potreban predah od ubrzanog tempa.

Blizanci

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovo je vaš period, pa se tako i osećate – puni ste duha i šarma. Komunikacija vam danas ide od ruke, pa je idealan trenutak za važne razgovore ili pregovore. Pazite samo da ne obećate više nego što realno možete da ispunite.

Rak

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas se povlačite u svoj svet i prija vam tišina. Iskoristite slobodno vreme za introspekciju i punjenje baterija. Intuicija vam je izuzetno jaka, pa poslušajte onaj unutrašnji glas kada budete donosili odluke.

Lav

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Prijatelji i društveni život su danas u prvom planu. Očekuje vas poziv na zanimljivo druženje ili javni događaj gde možete ostvariti korisne kontakte. Vaš entuzijazam će biti zarazan za okolinu.

Devica

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas ste maksimalno posvećeni karijeri i dugoročnim ciljevima. Nadređeni bi mogli da primete vaš trud, što vam donosi dodatnu motivaciju. Ipak, nemojte potpuno ignorisati privatni život zbog poslovnih obaveza.

Vaga

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Osećate jaku potrebu za širenjem horizonata, bilo kroz učenje, čitanje ili planiranje nekog putovanja. Danas gledate širu sliku i ne zamarate se sitnicama, što vam donosi preko potreban unutrašnji mir.

Škorpija

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Pred vama je dan dubokih emocija i transformacije. Rešavate neka finansijska pitanja ili dugove koji su vas opterećivali. U odnosima sa voljenom osobom izbegavajte posesivnost i posesivne reakcije.

Strelac

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Fokus je potpuno na vašim partnerstvima, kako emotivnim tako i poslovnim. Danas je odličan dan za izgladjivanje starih nesporazuma. Otvoreni razgovor doneće vam olakšanje i jasniju viziju zajedničke budućnosti.

Jarac

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Okrenuti ste svakodnevnim rutinama, zdravlju i poslu. Idealno je vreme da uvedete neke zdravije navike u ishranu ili da se aktivirate fizički. Organizacija vam je jača strana, pa ćete sa lakoćom završiti sve obaveze.

Vodolija

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Dan je stvoren za uživanje, ljubav i zabavu. Ako ste slobodni, flert i Nova poznanstva su na pomolu, dok zauzeti mogu očekivati prelepe zajedničke trenutke sa partnerom. Pustite mašti na volju i radite ono što vas usrećuje.

Ribe

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Vaša pažnja je usmerena na dom i porodične odnose. Možda ćete poželeti da preuredite prostor u kome živite ili da ugostite drage ljude. Razgovori sa članovima porodice donose vam emotivnu sigurnost i podršku.

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Pozitivne i negative strane Bikova, Devica i Jarčeva Izvor: TikTok/tohpazzz