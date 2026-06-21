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Dnevni horoskop za 21. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake. Evo šta nas očekuje na samom kraju nedelje.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas osećate nalet kreativne energije. Iskoristite ovaj dan za pokretanje novih projekata ili za rešavanje obaveza koje ste dugo odlagali. U partnerskim odnosima budite spremni na kompromise kako biste izbegli sitne nesuglasice.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Fokusirani ste na stabilnost i materijalna pitanja. Mogao bi vam se otvoriti put za neku neplaniranu zaradu ili povoljan dogovor. Uveče se opustite u krugu porodice, jer vam je preko potreban predah od ubrzanog tempa.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovo je vaš period, pa se tako i osećate – puni ste duha i šarma. Komunikacija vam danas ide od ruke, pa je idealan trenutak za važne razgovore ili pregovore. Pazite samo da ne obećate više nego što realno možete da ispunite.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas se povlačite u svoj svet i prija vam tišina. Iskoristite slobodno vreme za introspekciju i punjenje baterija. Intuicija vam je izuzetno jaka, pa poslušajte onaj unutrašnji glas kada budete donosili odluke.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Prijatelji i društveni život su danas u prvom planu. Očekuje vas poziv na zanimljivo druženje ili javni događaj gde možete ostvariti korisne kontakte. Vaš entuzijazam će biti zarazan za okolinu.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ste maksimalno posvećeni karijeri i dugoročnim ciljevima. Nadređeni bi mogli da primete vaš trud, što vam donosi dodatnu motivaciju. Ipak, nemojte potpuno ignorisati privatni život zbog poslovnih obaveza.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Osećate jaku potrebu za širenjem horizonata, bilo kroz učenje, čitanje ili planiranje nekog putovanja. Danas gledate širu sliku i ne zamarate se sitnicama, što vam donosi preko potreban unutrašnji mir.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je dan dubokih emocija i transformacije. Rešavate neka finansijska pitanja ili dugove koji su vas opterećivali. U odnosima sa voljenom osobom izbegavajte posesivnost i posesivne reakcije.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Fokus je potpuno na vašim partnerstvima, kako emotivnim tako i poslovnim. Danas je odličan dan za izgladjivanje starih nesporazuma. Otvoreni razgovor doneće vam olakšanje i jasniju viziju zajedničke budućnosti.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Okrenuti ste svakodnevnim rutinama, zdravlju i poslu. Idealno je vreme da uvedete neke zdravije navike u ishranu ili da se aktivirate fizički. Organizacija vam je jača strana, pa ćete sa lakoćom završiti sve obaveze.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dan je stvoren za uživanje, ljubav i zabavu. Ako ste slobodni, flert i Nova poznanstva su na pomolu, dok zauzeti mogu očekivati prelepe zajedničke trenutke sa partnerom. Pustite mašti na volju i radite ono što vas usrećuje.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Vaša pažnja je usmerena na dom i porodične odnose. Možda ćete poželeti da preuredite prostor u kome živite ili da ugostite drage ljude. Razgovori sa članovima porodice donose vam emotivnu sigurnost i podršku.