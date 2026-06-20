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Najpoznatiji srpski hvatač zmija, Vladica Stanković, već godinama privlači pažnju zbog svojih poduhvata u hvatanju reptila kojih se mnogi plaše čak i na fotografiji kad ih vide. Sada je oduševio javnost, ali ne fotografijama iz neke od svojih akcija već zbog društva u kojem je bio.

Naime, Vladica se fotografisao sa čuvenim srpskim glumcem Slavkom Štimcem. On se prisetio saradnje sa njim na jednom projektu na kojem su radili pre 7 godina.

"Snimanje filma Mrak 2019. godine. Jedna od stravičnih priča na Kosovu u enklavama. Drago mi je da sam bio deo ekipe", napisao je na Instagramu.

Ko je Vladica Stanković

Za Vladicu Stankovića, nema posustajanja, njegove intervencije su svakodnevne . Predsednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“ iz Vladičinog Hana godinama unazad hvata otrovne i neotrovne zmije u celoj Srbiji.

Bez obzira na vreme i mesto, Stanković interveniše brzo gde god da se zmija pojavi.

Znanje i profesionalnost su tu, ali fascinira hrabrost, smirenost i brzina kojom Vladica rešava rizične situacije i uliva sigurnost kod ljudi koji su neretko preplašeni i u strahu kada ugledaju i zmiju i stršljena, brinući za njih i njihovu bezbednost.