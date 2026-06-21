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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Radna rutina zahtevaće od vas maksimalnu disciplinu i odricanje, ali istrajnost će se isplatiti. Pripazite na ton u razgovoru s nadređenima i nemojte ostavljati utisak ravnodušnosti prema propustima u poslu.

Ljubav: Okrećete novu stranicu i ostavljate dramu iza sebe, dok partner pokazuje znatno više poštovanja prema vašim potrebama. Za mlađe i slobodne ovo je nedelja stvoren za izlaske, flert i ulazak u uzbudljivu novu romansu.

Zdravlje: Unutrašnji nemir i višak adrenalina otežavaće vam opuštanje, pa će intenzivan trening ili sport biti idealan izduvni ventil. Stariji pripadnici znaka napokon osećaju olakšanje i povratak vitalnosti.

Najbolji dan: 27. jun

Najlošiji dan: 22. jun

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Nedelja donosi faktor iznenađenja, zbog čega će vaša fleksibilnost biti na ceni. Iako su šanse za finansijski bonus ili povišicu visoke, ključni faktor do cilja biće vaše strpljenje i upornost.

Ljubav: Emotivna energija mogla bi da se rasipa na ljude koji to ne zaslužuju, a bežanje od bračnih problema u koketiranje sa strane doneće samo rizik. Srećom, do kraja nedelje uspešno ćete raščistiti maglu u odnosima.

Zdravlje: Pod uticajem ste tranzita Marsa u svom znaku, pa su mogući padovi energije i osetljivost na vremenske prilike. Ako ste na odmoru, obavezno se sklonite s jakog sunca i zaštitite glavu i oči.

Najbolji dan: 21. jun

Najlošiji dan: 25. jun

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Oslonite se na mrežu podrške jer vam prijateljski kontakti dižu poslovni rejting. Merkur u vašem polju novca donosi odlične vesti na planu novčanih priliva, dok će vaša produktivnost biti na zavidnom nivou.

Ljubav: Dosta vam je polovičnih odnosa i sada imate dovoljno hrabrosti da bez gorčine prekinete ono što vas sputava. Nova romantična iskra smeši vam se kroz putovanja ili putem digitalnih platformi. Upoznaćete nekog ko je komunikativan i elokventan.

Zdravlje: Sitni telesni signali nateraće vas da se posvetite sebi, odradite kontrolne preglede i promenite režim. Fokus na kvalitetniju ishranu i kretanje biće pun pogodak nakon perioda stagnacije.

Najbolji dan: 22. jun

Najlošiji dan: 27. jun

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Zračite autoritetom i stabilnošću, što će vam otvoriti vrata za preuzimanje odgovornosti koje nadilaze vaše dosadašnje okvire. Dinamična nedelja donosi puno kretanja, a nekima i poslovna putovanja.

Ljubav: Privlači vas sve što razbija rutinu i budi znatiželju, što samcima donosi vrhunsku zabavu i bogat društveni život. Oni u stabilnim vezama uživaće u mirnoj i prijatnoj sinergiji s voljenom osobom. Ako idete zajedno na more, romantika će se još više povećati.

Zdravlje: Energetski ste ponovo u formi i s lakoćom savladavate dnevni ritam. Jedina slaba tačka mogli bi da budu kasnojutarnji nemir i nesanica, pa praktikujte tehnike opuštanja pre spavanja.

Najbolji dan: 26. jun

Najlošiji dan: 24. jun

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Fokusirajte se na maksimalnu diskreciju i oprez kako ne biste ugrozili dugoročne projekte. Izbegavajte dokazivanje autoriteta pod svaku cenu jer bi verbalni okršaji sa šefovima mogli skupo da vas koštaju.

Ljubav: Kroz krug prijatelja i izlaske otvara se prilika za intrigantno poznanstvo koje će vas magnetski privući. Zauzeti Lavovi uspešno pronalaze zajednički jezik s partnerom i rešavaju stare repove. Ako ste u prilici da obnovite prekinutu vezu, dobro razmislite da li je to dobro rešenje.

Zdravlje: Ulazite u nedelju visokog stresa u kojem bi preveliki angažman na poslu mogao fizički da vas iscrpi. Prva na udaru biće osetljiva probava, stoga usporite tempo pre nego što telo samo kaže "dosta".

Najbolji dan: 27. jun

Najlošiji dan: 25. jun

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Brze reakcije, diplomatija i moć ubeđivanja biće vaša karta za uspeh u kriznim trenucima. Mogući su česti terenski zadaci ili preuzimanje uloge glavnog govornika i PR-a u važnim projektima.

Ljubav: Na pomolu su tajanstvene privlačnosti ili prolazni šumovi u komunikaciji sa stalnim partnerom. Umesto da sami donosite zaključke na temelju slučajnih signala, problem rešite direktnim i smirenim razgovorom.

Zdravlje: Iako ste još uvek u osetljivoj fazi, sinergija Merkura i Marsa puni vam baterije, pa se oporavljate brže nego inače. Ipak, pripazite na neumerenost u hrani i piću tokom večernjih druženja.

Najbolji dan: 21. jun

Najlošiji dan: 27. jun

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Timski sastanci crpiće vam energiju, a kompromisi u kolektivu pašće vam teško. Najbolje rezultate postizaćete ako budete radili u potpunoj autonomiji, oslanjajući se isključivo na sopstvene odluke.

Ljubav: Fokusirani ste na zaštitu i negu vašeg odnosa, sklanjajući intimu od tuđih pogleda. Na pomolu je buđenje stare hemije ili fatalna privlačnost s osobom iz prošlosti, dok zauzete Vage uživaju u dubokoj bliskosti.

Zdravlje: Izolacija vam šteti, stoga boravak na otvorenom i kretanje koristite kao najbolju terapiju. Raspoloženje vam je na zavidnom nivou, a vitalnost održavajte izbegavanjem boravka na suncu tokom podneva.

Najbolji dan: 23. jun

Najlošiji dan: 21. jun

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vaš profesionalni identitet dobiće autorski potpis jer u sve što radite unosite neverovatnu količinu originalnosti i stila. Kreativni zanos biće vaša najveća poluga za postizanje sjajnih rezultata.

Ljubav: Skloni ste prebacivanju krivice na partnera, dok svoje propuste vešto ignorišete. Slobodni pripadnici znaka trebali bi da postave čvrste granice porodice i da ne dozvole nikome da im kroji pravila privatnog života. Ipak, do srećnih rešenja sami ćete doći.

Zdravlje: Osećaj teskobe i umora rezultat je dugotrajne izloženosti pritisku koji je ispraznio vaše rezerve. Posvetite se regeneraciji, a preventivna provera laboratorijskih nalaza i krvne slike bila bi odličan potez.

Najbolji dan: 26. jun

Najlošiji dan: 24. jun

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Kolege bi vaše ponašanje mogle da dožive kao distancirano ili nedovoljno motivisano, uglavnom zbog nesporazuma u prenošenju ideja. Pobrinite se da vaše namere i ciljevi budu kristalno jasni svima u okruženju.

Ljubav: Zahvaljujući ogromnom šarmu, postajete zvezda svakog društvenog događaja i meta brojnih poziva. Samci bi mogli da padnu na šarm osobe koja ih neće fascinirati samo izgledom, već pre svega svojim briljantnim umom.

Zdravlje: Iako vas prati osećaj sitne bolešljivosti, vaš urođeni optimizam ne dozvoljava vam pad morala. Ipak, zaštitite respiratorni sistem jer ste podložniji sezonskim virozama i upornom kašlju.

Najbolji dan: 27. jun

Najlošiji dan: 25. jun

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Trenutni radni pritisak može delovati demotivišuće, ali upravo vas ta kriza gura prema nužnim i profitabilnim promenama. Suočavanje s realnošću pomoći će vam da postavite čvršće temelje za budućnost.

Ljubav: Emotivni život nalikovaće na vožnju rolerkosterom – od apsolutnog sklada do glasnih rasprava. Ipak, kroz ove katarzične trenutke uspešno ćete rešiti duboke dileme, dok samce čeka ulazak u novu vezu s vrlo komplikovanom osobom.

Zdravlje: Naglo variranje pritiska moglo bi da vam donese prolazne glavobolje. Budite oprezniji pri fizičkom radu ili sportu jer vam je koordinacija oslabljena, što povećava rizik od sitnih povreda i padova.

Najbolji dan: 22. jun

Najlošiji dan: 23. jun

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Birokratski zastoji, nesuglasice s timom ili iznenadne promene u rasporedu mogle bi privremeno da vam pomrse konce. Ključ spasa leži u organizaciji i hladnokrvnom rešavanju nepredviđenih situacija.

Ljubav: Poslovni stres mogao bi da se prelije preko praga doma i izazove bespotrebne svađe oko sitnica. Spasite mir u kući tako što ćete partneru iskreno priznati šta vas muči na poslu, a avanture na radnom mestu strogo izbegavajte.

Zdravlje: Osećaćete se energetski ispražnjeno, stoga podignite nivo otpornosti nervnog sistema. Unesite više namirnica bogatih B kompleksom i ojačajte imunitet suplementima kako biste izbegli letnje viroze.

Najbolji dan: 24. jun

Najlošiji dan: 26. jun

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Pred vama su sjajne profesionalne transformacije, a vaš adut biće spremnost na brze mentalne zaokrete. Odlično snalaženje u komunikaciji i sveže ideje lansiraće vas u centar uspešnih zbivanja.

Ljubav: Vaše duboke emotivne analize prijatno će iznenaditi drugu stranu i uneti mir u dom. Vikend donosi vrhunac ljubavne sreće – za neke kroz sudbonosno "da", a za slobodne kroz fatalno zaljubljivanje.

Zdravlje: Ulazite u zonu znatno boljeg raspoloženja, a vitalnost vam je u stalnom usponu zahvaljujući Sunčevom tranzitu kroz znak Raka. S lakoćom ćete podnositi sve fizičke napore i biti sjajnog raspoloženja.

Najbolji dan: 25. jun

Najlošiji dan: 21. jun

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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