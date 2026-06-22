Slušaj vest

Dok većina ljudi po*nografiju doživljava kao brzu, jednostavnu i isključivo vizualnu zabavu, stvarnost iza kamera izgleda sasvim drugačije. Za profesionalce na setu, sve je to posao – tehnički zahtevan, ponekad neprijatan, često vrlo precizan. A niko to ne zna bolje od reditelja filmova za odrasle - Dika Buša. On otkriva kako izgleda stvarna strana industrije i zašto se snimanje ovakvog sadržaja razlikuje od svega što gledaoci zamišljaju.

Gledanje po*nografije potpuno je drugačije iskustvo od stvarne produkcije, tvrdi Dik. Dok prosečni gledalac vidi samo finalni rezultat, Buš je prisutan u svakom koraku procesa – od scenarija do poslednjeg snimka. Njegov posao uglavnom je da “govori ljudima šta da rade”, a tvrdi da se produkcija filmova za odrasle tehnički ne razlikuje previše od snimanja televizijskih serija ili filmova. Ipak, postavljanje glumaca u precizne položaje dok su potpuno goli daleko je zahtevnije nego kada su obučeni.

U razgovoru za LADbible Stories, u epizodi Minutes With iz 2022. godine, objasnio je da izvođači moraju da budu više fokusirani na ugao kamere nego na svoj užitak. “Obično se bavimo scenarijem, glumom i dijalogom, a ja samo govorim ljudima gde da idu i šta da rade”, rekao je Buš. “Takođe sam snimatelj i zadužen za rasvetu. Druga polovina dana nam ide na snimanje seksa, što je poseban izazov.” Što su izvođači profesionalniji, to je rediteljev posao jednostavniji. “Što manje moram da govorim, to je scena bolja. Možda samo kažem: ‘Spusti nogu ovde’ ili ‘Možeš li da ponoviš taj položaj?’ Sve se svodi na to da se otvore kameri – užitak je sekundaran.”

Buš radi u industriji od 2006. godine i tvrdi da je tokom godina video sve. Ipak, postoji jedna situacija na setu koja mu nikada ne postane normalna. Ako izvođači tokom scene ne proizvode zvukove, atmosfera postaje “čudno tiha”. “Postane jezivo, previše nalik pravom seksu. Moramo da ih zamolimo da to učine malo ‘lažnije’”, rekao je.

Uprkos svemu, atmosfera na setu uglavnom je opuštena, ali sigurnost i udobnost glumaca su uvek na prvom mestu. “Uvek imamo početni razgovor o granicama. Model je glavni i može u bilo kom trenutku da stane. Već godinama radimo s istim ljudima i često se osećamo kao mala porodica.”

Buš, diplomac Londonske filmske škole, tvrdi da je u industriju ušao sasvim slučajno. Želeo je da snima filmove, a kada je dobio posao pomoćnog montažera u kompaniji za sadržaj za odrasle, nije mislio da će dugo ostati. Međutim, već nakon dve nedelje snimao je svoju prvu scenu.

“Postoji trenutak kad pogledate iznad kamere i vidite dvoje ljudi kako imaju seks pred vama, i pomislite: ‘Ovo je najčudniji posao koji ću ikad imati’”, priznao je. “Onda samo spustite pogled nazad na ekran i fokusirate se na tehniku. Na kraju dana, to je posao kao i svaki drugi – samo puno neobičniji.”

Video: JK u društvu zvezda filmova za odrasle