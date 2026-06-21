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Hotelsko osoblje podelilo je neka od najgorih iskustava s gostima, a priče su toliko bizarne i neprijatne da su mnoge navele da preispitaju posao u ugostiteljstvu. Iako je normalno da gosti ponekad zaborave garderobu ili sitnice, zaposleni tvrde da iza zatvorenih vrata hotelskih soba često ostaju mnogo gore stvari.

Svoja iskustva podelili su na Redditu, gde su opisali situacije koje su uključivale ozbiljan nered i neprijatne prizore. Neki slučajevi bili su toliko ekstremni da su zahtevali i dodatne intervencije ili dugotrajno čišćenje.

Lepljivi haos od kolačića

Jedan zaposleni opisao je sobu prekrivenu lepljivim ostacima maršmelou kolačića. "Uđem i vidim bele lepljive mrlje svuda - po zidovima, televizoru, nameštaju, tepihu, plafonu...", napisao je. Ispostavilo se da su tinejdžerke slavile rođendan i gađale se slatkišima pomoću posebnih pištolja. Nered je bio toliki da je nekoliko sobarica čistilo sobu ceo dan, prenosi Unilad.

Soba natopljena urinom

Drugi zaposleni podelio je jedno od najneprijatnijih iskustava s kojima se susreo. "Svaki delić posteljine i svaki peškir u sobi bili su natopljeni urinom.Sve smo morali da bacimo", naveo je. Soba je zbog toga danima bila zatvorena kako bi mogla temeljno da se očisti i dezinfikuje. Reč je o situaciji koja je zahtevala mnogo više od standardnog čišćenja.

Foto: Profimedia

Šoljica puna izmeta

Jedan korisnik Reddita opisao je šokantan prizor koji je zatekao tokom posla. "Pronašao sam šoljicu punu izmeta", napisao je. Dodao je da takva iskustva spadaju među najgore delove rada u hotelu. Situacija ga je, kako kaže, potpuno zatekla.

Kolačići s kanabisom

Još jedna neobična priča uključuje koleginicu koja je u sobi pronašla domaće kolačiće. "Pojela ih je nekoliko, a onda smo shvatili da su puni kanabisa", napisao je jedan korisnik. Kako nikada nije konzumirala marihuanu, osetila je jake posledice i mislila da joj se nešto ozbiljno dešava. Na kraju su morali da pozovu hitnu pomoć.

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