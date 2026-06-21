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Decenijama je Masafumi Nagasaki živeo golišav i sam na malom ostrvu u Okinavi. A onda su ga vlasti odvele. Sada kamere prate njegov emotivni povratak u raj. Nemilosrdni pritisak moderne svakodnevice tera mnoge da sanjaju o bekstvu, da maštaju o životu bez obaveza, ali Masafumi Nagasaki je to zapravo i uradio.

Godine 1992, napustivši konvencionalni život tehničara za kamere i kratku karijeru u tokijskoj industriji zabave, Nagasaki je spakovao nekoliko osnovnih stvari i sišao sa broda na Sotobanari malo ostrvo u obliku bubrega u japanskoj suptropskoj prefekturi Okinava. Na ovoj surovoj, nenaseljenoj ispostavi, Nagasaki je zbacio veštački prtljag civilizacije, na kraju odlučivši da živi potpuno bez odeće.

Život i povratak na ostrvo Masafumi Nagasake:

1/7 Vidi galeriju Masafumi Nagasaki decenijama je živeo kao nudista na ostrvu Foto: VayTerra/youtube

Postao je globalno poznat kao „goli pustinjak“. Njegov život bio je lekcija iz minimalističkog preživljavanja. Borio se sa žestokim tajfunima, vrućinom i nemilosrdnim rojevima komaraca, oslanjajući se na kišnicu i skromna sredstva koja mu je slala porodica kako bi kupovao pirinač sa udaljenog susednog ostrva. Ipak, pronašao je neuporediv mir u divljem ritmu okeana.

Osvrćući se na svoju duboku povezanost sa svojim usamljenim domom, jednom je slavno primetio:

„Ne radim ono što mi društvo nameće, ali sledim pravila prirodnog sveta. Prirodu ne možete pobediti, tako da joj se jednostavno morate potpuno pokoriti.“

Jutarnji ritual je uključivao vežbanje a nakon toga nekoliko sati čišćenja plaže i to u belim rukavicama, a potom grabuljanje.

"Nikada nisam video čistiju plažu od njegove, čak ni u najskupljim i najluksuznijim hotelskim rizortima" rekao je Alvaro Serezo koji je nedavno snimio film o odstrvu gde je Nagasaki živeo.

Foto: VayTerra/youtube

Nagasaki je napustio posao na glavnom japanskom ostrvu Honšu, kako bi nastavio da živi usamljeničkim životom, daleko od buke i civilizacije.

Odluka o njegovom "uklanjanju" sa ostrva je usledila uprkos Nagasakijevoj želji da na njemu provede i svoj eposlednje dane.

"Već sam rekao svojoj porodici da ću ovde umreti" rekao je Nagasaki u Serezovom filmu. "Moja želja je da umrem ovde i ne uznemiravam nikoga. Voleo bih da me ubije tajfun tako da niko ni ne pokušava da me spasi" rekao je ovaj Robinzon.

Foto: VayTerra/youtube

Skoro tri decenije Sotobanari je bio njegovo utočište. Međutim, 2018. godine intervenisale su lokalne vlasti. Zbog zabrinutosti za njegovo narušeno zdravlje u 82. godini, odveli su ga sa ostrva protiv njegove volje, smestivši ga u državni stambeni objekat u gradu Išigaki. Za Nagasakija je zatvaranje u betonsku sobu pod maskom „zaštite“ delovalo kao spora smrtna kazna. Duboko mu je nedostajao otvoreni horizont, pa je jednom izjavio:

„Pronaći mesto za smrt je važna stvar, a ja sam odlučio da je ovo mesto za mene.“

Neverovatno, ali njegova priča se nije završila u izgnanstvu. Nakon godina borbe za njegovu slobodu, tim dokumentarista i pristalica pomogao je legendarnom pustenjaku da dobije dozvolu da još jednom poseti svoje voljeno ostrvo. Kročivši ponovo na pesak Sotobanarija, Nagasaki je bio potpuno preplavljen radošću.

Ponovo ujedinjen sa suncem, vetrom i izolacijom koju je cenio iznad svega, ovaj čovek, koji sada ima 86 godina, konačno je pronašao mir, dokazujući da je istinska sloboda vredna potrage do same ivice zemlje.

Nagasaki je stvarna verzija lika iz filma „Izgnanik“ (Cast Away)... ali u dobrovoljnoj izolaciji i sa nudističkim obrtom.