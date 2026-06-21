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Turisti koji ovog leta putuju u italijanski Ćinkve Tere suočiće se sa strogim novim pravilom, zabranjene japanke, a kazne su ogromne.

Iako je ovaj gradić na obali Italijanske rivijere popularna destinacija za putnike koji žele da uživaju u prelepom plavom moru i provedu vreme na suncu, uprava Nacionalnog parka Ćinkve Tere uvodi kazne za planinare i pešake koji nose japanke, sandale sa kaišićima i drugu sličnu obuću.

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Ovo pravilo je zapravo uvedeno još 2019. godine, kada je uprava parka počela da upozorava putnike da moraju nositi adekvatnu obuću kada pešače stazama, jer one mogu biti klizave, a lokalna gorska služba spasavanja želi da spreči nesreće, navodi Travel + Leisure.

„Ovo su teške staze, u nekim slučajevima slične planinskim stazama“, rekao je tada za CNN Travel Patricio Skarpelini, direktor Nacionalnog parka Ćinkve Tere.

„Neophodno je imati odgovarajuće cipele!“ Kao deo sprovođenja ove mere, posetioci koji na stazama nose japanke ili sandale mogli bi biti kažnjeni sa čak 2.500 evra.

„Kazne će biti visoke“, dodao je Skarpelini.

Plakati će upozoravati putnike na kazne, kao i obaveštenja prilikom onlajn kupovine ulaznica. Oni takođe podstiču pešake da se drže staza koje odgovaraju njihovom nivou veštine, kao i da ponesu kremu za sunčanje, šešir, planinarske cipele, hranu i druge potrepštine.

Foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

Pored nošenja odgovarajuće vrste obuće, duž popularnih delova staza od 2023. godine postepeno se uvodi i jednosmerni sistem kretanja kako bi se sprečile gužve.

Deonica Monterozo–Vernaca samo je jedna od staza koja postaje jednosmerna od 9 do 14 časova po lokalnom vremenu tokom najposećenijih dana u aprilu, maju i junu. Ova odluka „ima za cilj da poboljša korišćenje staze i osigura bezbednost posetilaca izbegavanjem opasnih mimoilaženja i zagušenja duž posebno uske i strme staze“, saopštile su vlasti parka.

Da bi pristupili Nacionalnom parku Ćinkve Tere, posetioci mogu unapred da kupe karticu Cinque Terre Trekking Card, sa cenama ulaznica koje počinju od 10 evra ili 15 evra tokom dana kada je posvećenost na vrhuncu.

Dodatne informacije o parku i njegovim pravilima mogu se naći na zvaničnom veb-sajtu.