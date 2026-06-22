Slušaj vest

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Spremni ste za nove radne pobede, ali pripazite na nestrpljenje. Ako radite u timu, pokažite više razumevanja za kolege koji ne mogu da isprate vaš brzi ritam. U večernjim satima vas očekuje prijatno iznenađenje u krugu porodice.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Finansijska situacija vam se stabilizuje, što vam donosi preko potreban mir. Iskoristite ovaj dan da završite zaostale administrativne obaveze. U emotivnim odnosima, vreme je da otvorenije porazgovarate o zajedničkim planovima za budućnost.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Puni ste energije i kreativnih ideja, pa ćete lako pronalaziti rešenja za probleme koji su vas mučili prethodnih dana. Odličan je trenutak za širenje kruga prijatelja i poslovnih kontakata. Ipak, ne zaboravite da odvojite malo vremena i za odmor.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Možete se osećati malo emotivnije i povučenije nego inače. Prijaće vam boravak u kući i društvo najbiližih. Nemojte forsirati velike poslovne odluke; umesto toga, posvetite se analizi svojih dosadašnjih postignuća i kovanju planova u tišini.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan vam donosi sjajne prilike za liderstvo i preuzimanje inicijative na poslu. Vaša harizma će biti na vrhuncu, pa ćete lako pridobiti podršku okoline za svoje projekte. U ljubavi vas očekuju strastveni trenuci i mnogo pažnje od strane partnera.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Fokusirani ste na karijeru i dugoročne ciljeve. Vaša posvećenost detaljima danas će posebno doći do izražaja i doneti vam pohvale od strane nadređenih. Povedite računa o ishrani i unosite više tečnosti kako biste sačuvali energiju.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Osetićete snažnu potrebu za promenom i širenjem vidika. Ako ste u prilici, planirajte kraće putovanje ili se posvetite nekom novom hobiju i edukaciji. Danas sa lakoćom rešavate sve nesporazume u komunikaciji sa dragim ljudima.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan duboke intuicije i transformacije. Možete uspešno rešiti neka pitanja vezana za zajedničke finansije, nasledstvo ili dugove. Izbegavajte tajne i igrice u emotivnim odnosima – iskrenost će vam doneti mnogo bolji rezultat.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

U centru pažnje su vaši partnerski odnosi, kako poslovni tako i privatni. Spremni ste na kompromise, što će vam pomoći da izgladite stare nesuglasice. Slobodni pripadnici znaka mogli bi danas da privuku pažnju veoma zanimljive osobe.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuje vas prilično dinamičan dan na poslu sa dosta sitnih obaveza. Ključ uspeha je u dobroj organizaciji i jasnim prioritetima. Obratite pažnju na signale koje vam šalje telo i nemojte se previše iscrpljivati.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovo je dan stvoren za uživanje, ljubav i kreativno izražavanje. Ako se bavite umetnošću ili radite sa decom, očekuje vas veliki uspeh. Prepustite se inspiraciji i provedite veče ispunjeno smehom u društvu onih koje najviše volite.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša pažnja će danas biti usmerena na dom i porodične odnose. Možda ćete poželeti da preuredite životni prostor ili rešite neko staro porodično pitanje. Emotivno ste stabilni i predstavljate sigurno utočište za ljude oko vas.