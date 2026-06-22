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Visoke temperature često pretvaraju odlazak na počinak u pravu agoniju, ali jedno jednostavno rešenje koje primenjuju medicinski radnici može ubrzati proces hlađenja organizma i olakšati utonuće u san.

Tropski talas već uveliko stvara poteškoće građanima, što se najviše odražava na kvalitet noćnog odmora. Kada telo ne uspeva da snizi sopstvenu temperaturu,spavanje postaje isprekidano, a posledica toga je hronični jutarnji umor, zbog čega mnogi grozničavo traže spas od sparine.

Ankete koje se bave analizom spavanja potvrđuju da se ogroman procenat populacije bori sa lošim snom, a vreli dani samo produbljuju taj problem. Iz tog razloga, medicinski stručnjaci ukazuju na praktične korake kojima se spavaća soba i telo mogu pripremiti za ugodniji odmor.

Metoda iz hitne pomoći za tropske noći

Doktor Džoni Beteridž podelio je na svom TikTok profilu pod nazivom @Drjb.aesthetics tehniku koju je redovno primenjivao tokom rada u urgentnoj medicini. Ovaj lekar i osnivač klinike JB Aesthetics objašnjava da se slični postupci koriste u bolnicama za obaranje visoke temperature kod pacijenata, te da isti mehanizam daje odlične rezultate i tokom sparnih noći.

"Ako imate problema sa spavanjem zbog toplote, probajte ovo. Radio sam kao lekar u NHS-u, u hitnoj medicini i anesteziologiji. Uzmite dva manja pakovanja leda, umotajte ih u tanku krpu ili laganu majicu i postavite ih na telo. Ja najviše volim da ih stavim ispod pazuha dok ležim na boku. U kombinaciji sa ventilatorom, meni je to bilo dovoljno da se opustim i zaspim", posavetovao je.

Ova metoda daje rezultate jer se u predelu pazuha nalaze veliki krvni sudovi, pa izlaganje tog dela tela hladnoći omogućava organizmu da znatno brže i efikasnije obori unutrašnju temperaturu.

Doktor podelio savet lekara za rashlađivanje tokom vrelih letnjih noći
Doktor podelio savet lekara za rashlađivanje tokom vrelih letnjih noći Foto: Printscree/TikTok/drjb.aesthetics

Važnost kvalitetnog sna za ceo organizam

Hronični nedostatak sna usled pretoplih noći prevazilazi osećaj puke nelagodnosti i može ozbiljno narušiti obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Dubok i kontinuiran odmor ključan je za održavanje jakog imuniteta, optimalnu energiju, dobro raspoloženje, kao i za pravilno funkcionisanje kardiovaskularnog sistema.

Lekari zato apeluju na građane da tokom letnjih meseci primenjuju proverene metode za rashlađivanje, jer je zdrav san temelj očuvanja opšteg zdravstvenog stanja.

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