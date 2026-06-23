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Sa svega petnaest godina doneo je odluku da krene na proputovanje planetom. Danas je prava zvezda na internet platformama, gde redovno deli preporuke i trikove sa svima koji planiraju odmor u krajevima koje je obišao. Luka Fermenes ima tek 24 godine, a već je prokrstario kroz 44 evropske države. Nedavno je napravio osvrt na svoja putovanja i izdvojio pet najboljih, kao i pet najlošijih lokacija na starom kontinentu.

Favoriti

Ovaj mladi influenser ne krije koje su mu destinacije najdraže, a posebnu sklonost gaji prema toplijim krajevima:

Pogledajte u galeriji fotografije Luke Fermenesa:

1/7 Vidi galeriju Luka Fermenes posetio 44 evropske države, izdvojio najbolje i najgore Foto: Printscreen/Instagram/thegermantravelguy

"Veoma mi je teško da izaberem pet favorita za posetu, ali reći ću da su to Portugal, Kipar, Španija, Austrija i Hrvatska. To jesu poznate turističke destinacije, ali mislim da su poznate iz dobrih razloga. Ljubitelj sam toplih mesta, zbog čega posebnu naklonost imam prema Kipru i Španiji. Generalno, više volim da provodim vreme na jugu Evrope. Volim hladne vibracije Mediterana, a Kipar je moja omiljena destinacija jer su ljudi jedni od najboljih na svetu," rekao je Luka.

On je takođe naglasio da se Hrvatska ističe izuzetno uređenim i kvalitetnim plažama, dok je istovremeno očaran Lisabonom, prestonicom Portugala.

"Volim velike gradove u kojima možeš mnogo toga da vidiš, posetiš i uradiš, ali više volim da su topli," rekao je ovaj mladi Nemac i napomenuo da ga je najviše oduševila činjenica da se skrivena i prelepa mesta nalaze bukvalno na svakom koraku.

Potcenjeni balkanski biseri

Tokom svojih putovanja, Luka je otkrio brojna mesta koja turisti često nepravedno zaobilaze, a koja nude nezaboravno iskustvo:

"Crnogorska obala je, na primer, neverovatna! Mnogo volim Severnu Makedoniju. Ohridsko jezero je bez pogovora predivno, a glavni grad Skoplje čini da se osećate kao da šetate u muzeju napolju. Poznat je kao grad statua. Slovenija je odlična za planinarenje i svakako jeftinija alternativa Švajcarskoj ili Austriji. Ako želite da dobijete srednjovekovnu atmosferu, preporučujem da posetite Talin u Estoniji. To je jedna od tehnološki najnaprednijih zemalja na svetu, ali stari grad izgleda kao srednjovekovni grad. Volim to. Dnevna pijaca u Rigi u Letoniji, takođe je neverovatna," rekao je Luka i dodao:

"Dajte šansu i mestima poput Rumunije ili Bugarske. Imaju zapanjujuće plaže, sjajne ljude, uzbudljive gradove, odličnu hranu i često su pristupačniji. Albanija i Srbija su takođe potcenjeni dragulji. Posetite i Sarajevo da naučite sve o njegovoj istoriji. Sva ta mesta su super pristupačna," savetovao je Nemac.

Pet najlošijih izbora za odmor i skupe destinacije

Iako obožava Evropu, mladi putnik priznaje da pojedine zemlje jednostavno nisu ispunile njegova očekivanja, bilo zbog nedostatka sadržaja, loše klime ili previsokih cena:

Luka Fermenes posetio 44 evropske države, izdvojio najbolje i najgore Foto: Printscreen/Instagram/thegermantravelguy

"Evropa je moj omiljeni kontinent za posetu i život. Odabrati najmanje omiljenu zemlju mi je veoma teško. Ta lista bi mogla da uključuje zadivljujući San Marino. Mikrodržava koja je veoma teško dostupna i nema šta da se radi. Sve možete da vidite u roku od nekoliko sati. Pogled je sjajan i arhitektura impresivna, ali to nije zemlja u kojoj se provodi odmor.

Belgija je previše siva i hladna zimi, iako se moja mama ne slaže i voli je! Zatim Belorusija. Bilo mi je sjajno u Minsku, ali je veoma teško doći i jedina je, zaista izolovana, zemlja na kontinentu. Lihtenštajn je veoma izolovan i skup, mada je sjajno ako to možete sebi da priuštite, a Finska je tako skupa. Kratka vožnja taksijem u Finskoj može da košta 30-40 evra. Ako imate budžet, izbegavajte ne samo Finsku, već i Island, Dansku, Norvešku i Švedsku. I Švajcarska i Irska su isto tako skupe," zaključio je Luka.

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