da li ste znali?

da li ste znali?

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U svakom domaćinstvu peškiri se podrazumevaju i retko ko o njima detaljno razmišlja. Često ih upotrebljavamo danima ubeđeni da su potpuno čisti, sve dok nas ne iznenadi težak, ustajao miris koji nam jasno stavlja do znanja da je vreme za pranje odavno prošlo.

Međutim, odluka o tome koliko dana možemo koristiti isti peškir pre nego što ga ubacimo u veš-mašinu utiče direktno na naše zdravlje, a ne samo na estetiku. Zbog svoje strukture, ova tkanina predstavlja savršen prostor za kolonizaciju gljivica, bakterija i vlage, pogotovo kada nema adekvatnog provetravanja. Kada osetite neprijatan miris, to je znak da se na vlaknima već odvija intenzivan i oku nevidljiv mikroskopski razvoj mikroorganizama.

Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: AlvaroRT / Alamy / Profimedia

Najveća zabluda

Mnogi se vode logikom: "Koristim ga posle tuširanja, zašto bi bio prljav?"

Ovo je velika greška. Iako se brišemo nakon pranja, peškir sa kože ne skuplja samo kapljice vode, već i ostatke znoja, mrtve ćelije epiderma, kao i druge organske tragove. Kada se sve to spoji sa toplotom i parom u kupatilu, dobija se idealan hranljivi medijum za klice.

Ukoliko tkanina ostane vlažna, ubrzo se javlja specifičan miris buđi, što svedoči o prisustvu nepoželjnih stanara. Situacija se drastično pogoršava ako peškir ostane zgužvan ili u stalno vlažnoj prostoriji – tada je higijenski opravdano oprati ga odmah nakon prvog brisanja.

Koliko puta može da se koristi peškir pre pranja Foto: Cefoto / Alamy / Profimedia

Pod uslovom da ga posle svake upotrebe raširite na promajnom mestu da se potpuno osuši, isti peškir možete iskoristiti najviše četiri puta. Ipak, ovo pravilo važi isključivo ako ste se brisali nakon klasičnog tuširanja, bez prethodnog pojačanog znojenja ili rada sa nečistoćama i kozmetičkim hemikalijama.

Kada je zamena obavezna na dnevnom nivou

Mali peškiri koje koristimo za brisanje ruku zahtevaju potpuno drugačiji tretman. Budući da ih deli više ukućana i da se njima brišemo nakon dodirivanja raznih predmeta, njih bi trebalo menjati svakog dana, a najkasnije svakog drugog, što je posebno važno u porodicama sa malom decom ili kada imate goste.

Takođe, postoje situacije koje zahtevaju trenutno pranje:

Nakon treninga u teretani : Nečistoće i klice sa fitnes sprava lako dospevaju na kožu, a potom se prenose na materijal.

: Nečistoće i klice sa fitnes sprava lako dospevaju na kožu, a potom se prenose na materijal. Sklonost alergijama i dermatološkim problemima: Svaki kontakt sa nagomilanim iritansima u tkanini može drastično pogoršati ekceme ili upale.

Svaki kontakt sa nagomilanim iritansima u tkanini može drastično pogoršati ekceme ili upale. Nega kućnih ljubimaca: Prljavština, otpala dlaka i paraziti sa krzna životinja odmah prelaze na vlakna.

Koliko puta može da se koristi peškir pre pranja Foto: Shutterstock

Sirće kao spas za uništena vlakna

Ako peškir već posle kratkotrajne upotrebe počne da širi neprijatan miris, to je jasan signal za pranje. Taj smrad nastaje jer bakterije aktivno razgrađuju vlagu i organske čestice na tkanini. Upotreba takvog peškira može izazvati kožne infekcije i crvenilo. U tom slučaju, operite ih na programu sa visokom temperaturom, a u pregradu sipajte jednu čašu belog sirćeta. Ovaj prirodni sastojak efikasno eliminiše klice, uklanja neprijatne mirise i vraća mekoću i moć upijanja samom materijalu.

Nema potrebe da preterujete i perete veš nakon svake pojedinačne upotrebe, ali nemojte ni zatvarati oči pred očiglednim znacima. Čulo mirisa će vam uvek nepogrešivo reći kada je vreme za akciju, a prosto odlaganje na topao radijator neće ukloniti već nastale bakterije.

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