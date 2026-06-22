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Pripremite se, jer krajem juna stiže retrogradni Merkur, a ovaj će biti posebno emotivan. Profesionalna astrološkinja Rejčel Rut Tejt ističe da se ove godine svi Merkurovi retrogradni hodovi odvijaju u vodenim znakovima, što naše emocionalne živote stavlja u središte pažnje i tera nas na preispitivanje, piše Vice. Ali to ne mora biti loše. Kako kaže Tejt, "provođenje vremena u osećanjima znači i provođenje vremena u isceljivanju".

Šta donosi retrogradni Merkur u Raku

Ovaj specifični retrogradni Merkur odvija se u osetljivom i brižnom vodenom znaku Raka, a njegov uticaj verovatno ćete osetiti i pre nego što zvanično započne 29. juna.

Horoskop Foto: Shuterstock

"Iako Merkur zvanično neće krenuti retrogradno sve do 29. juna, planeta glasnik ulazi u svoju predretrogradnu senku već 12. juna, kada prelazi 16. stepen Raka. Istog dana Uran tvori kvadrat sa čvorovima iz Blizanaca, Merkurovog matičnog znaka. Očekujte neočekivano i budite svesni da bi vas neka osećanja mogla iznenaditi", objašnjava Tejt.

Astrološkinja napominje da će svi blagoslovi koje ste primili ove godine verovatno doći s određenim lekcijama. Iako se mogu činiti zastrašujućim, njihova je svrha da podstaknu lični rast.

"Potražite unutrašnju jasnoću kada Merkur stvori donju konjunkciju sa Suncem i postane Kazimi dok je retrogradan na 20. stepenu Raka. Zamislite to kao osećaj da stvari konačno sedaju na svoje mesto i da napokon možete osetiti put prema većoj emocionalnoj slobodi i rastu," preporučuje Tejt.

S obzirom na to da će se period senke ovog Merkurovog retrogradnog hoda protegnuti do avgusta, možete očekivati posebno emotivno i donekle napeto leto. Zbog toga je, kaže Tejt, važno zaštititi svoj mir. Dajte prednost brizi o sebi i slušajte svoju intuiciju.

Horoskop Foto: Shutterstock

"Olakšanje od svih tih emotivnih plima stiže nekoliko dana kasnije, kada Merkur 9. avgusta uđe u Lava, a sunce ponovo obasja naše misli natopljene osećanjima", kaže ona.

Tri znaka koja će najviše osetiti retrogradni Merkur

Tri horoskopska znaka mogu očekivati najviše turbulencija tokom predstojećeg Merkurovog retrogradnog hoda.

Blizanci

Iako bi velike odluke trebale da sačekaju kraj retrogradnog Merkura, Blizanci bi ovo vreme trebali da posvete razmišljanju o tome šta zaista žele od života. Na taj način, sa dolaskom jeseni, moći ćete da donosite usklađenije odluke.

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

"Blizanci, vežite se i pripremite da vas talasi ovog retrogradnog hoda odvedu prema promeni identiteta. Preispitajte sve – na primer, da li vas vaša karijera zaista ispunjava? Jeste li srećni stanjem kod kuće? Sada je vreme za veliku promenu," kaže Tejt.

Rak

Budući da se retrogradni Merkur događa upravo u Raku, ovaj vodeni znak može očekivati ogromne promene.

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

"Rakovi, vi ste u središtu najvećih tranzita ovog leta, uključujući i ovaj retrogradni hod. Dopustite sebi otvorenost za izražavanje i deljenje na nove načine. Promena će prvo doći iznutra i širiće se prema spolja. Verujte sebi," kaže Tejt.

Devica

Devica se najprijatnije oseća u rutini, a ovaj retrogradni hod mogao bi da zahteva neke prilagođavanja.

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

"Device, promena vas uvek čini pomalo anksioznim, ali budite uvereni da će vam sve promene koje napravite tokom ovog retrogradnog hoda dobro poslužiti. Vaše najveće dobro vam je nadohvat ruke, samo ako možete da zamislite život izvan prethodno postavljenih granica o tome ko ste i ko možete biti," kaže Tejt.

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