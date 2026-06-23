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Dnevni horoskop za 23. jun. Šta znake horoskopa očekuje u utorak saznajte u detaljnoj astrološkoj prognozi.

OVAN

Izazov dana sastoji se u tome da završite posao na vreme, budući da vam mogu iskrsnuti vanredne obaveze i dodatni radni zadatak. Pruža vam se prilika da se zbližite sa osobom koju inače poznajete preko posla. Stomačne tegobe. Nađite uzrok tome, obratite se gastroenterologu.

Ovan Foto: Shutter

BIK

Početak saradnje sa inostranstvom ili odlazak u inostranstvo na rad mogu biti teme ovog dana. Napredak kroz profesionalno usavršavanje. Vaš odnos s partnerom prožet je uzajamnim razumevanjem. Očekuje vas lepo iznenađenje. Vreme je da nešto pazarite, bićete zadovoljniji, pozitivniji.

Bik Foto: Shutter

BLIZANCI

Današnji aspekti maksimalno aktiviraju polje prometa i doprinose povećanom obimu posla. Finansijski uspeh. Slobodne Blizance očekuje ljubavna avantura sa osobom koju su nedavno upoznali preko prijatelja. Prehlada. Povišena temperatura.

Blizanci Foto: Shutter

RAK

Očekuje vas naporan sastanak sa saradnicima, koji mogu biti nepopustljivi u svojim stavovima. Neophodan je kompromis. Slobodni Rakovi mogu imati priliku za flert gotovo svuda, jer će ih krasiti poseban erotski naboj. Potrebno vam je da se osamite.

Rak Foto: Shutter

LAV

Nekorektan potez poslovnog partnera može vas navesti da raskinete saradnju. Pažljivo proučite svaki dokument. Slobodne Lavove očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom u znaku Ovna ili Blizanca. Idite tamo gde se osećate dobro.

Lav Foto: Shutter

DEVICA

Konačno osećate predah od svih zastoja i prepreka s kojima ste se borili ranije. Danas će vam mnoge stvari ići lakše od ruke. Ovaj dan će obeležiti prilika za strastvenu avanturu sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Anksioznost. Treba redovnije da se hranite.

Devica Foto: Shutter

VAGA

Danas pažljivo birajte reči u poslovnoj komunikaciji. Mogući su nesporazumi. Ovaj dan vam donosi mnogo zabave, pa poznanstvo s veoma privlačnom osobom lako možete sklopiti upravo na nekoj zabavi. Pojava osipa i ekcema.

Vaga Foto: Shutter

ŠKORPIJA

Nezadovoljni ste uslovima na radnom mestu i želite ubrzo nešto da promenite. Predstoji vam nova poslovna ponuda. Odnos s partnerom može bit pun emotivnog naboja, pa nije isključena ni ljubomora. Proverite hormonski status. Došlo je do neravnoteže.

Škorpija Foto: Shutter

STRELAC

Pruža vam se prilika da ostvarite znatan finansijski dobitak. Početak saradnje s prijateljima. Očekuje vas uspeh u nekom zajedničkom projektu s partnerom, bilo da je reč o stambenom prostoru ili zajedničkom poslu. Meteoropata ste, reagujete na promenu vremena.

Strelac Foto: Shutter

JARAC

Ukoliko nastojite da napredujete u karijeri, ovaj dan će vam ukazati na prvi nagoveštaj nove perspektive. Iskušenje da prekoračite granicu kolegijalnosti sa osobom koja vam se dopada biće isuviše veliko da biste mu odoleli. Imate neodoljivu potrebu za slatkišima - ne preterujte!

Jarac Foto: Shutter

VODOLIJA

Budite obazrivi kome se od kolega poveravate, postoji mogućnost raznih spletaka i manipulacija vama iza leđa. Vaš odnos s partnerom obeležavaju kratkotrajne nesuglasice, ali ipak u suštini lepo funkcioniše. Loša periferna cirkulacija. Muči vas osećaj hladnoće.

Vodolija Foto: Shutter

RIBE

Atmosfera na radnom mestu ovog dana može biti dosta napeta zbog prevelikog obima posla. Oslonite se na članove tima. Ovaj dan obeležiće lep izlazak s partnerom u društvo, a to će doprineti osećaju vaše bliskosti. Čeznete za odmorom, odlaskom na neko usamljeno mesto.

Ribe Foto: Shutter

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