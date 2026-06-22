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Košarkaš New York Knicks O DžiAnunobi ovih dana ne privlači pažnju samo zbog uspeha na parketu. Jedan od ključnih igrača njujorškog tima uključio se u akciju pomoći napuštenim životinjama, koristeći svoju popularnost kako bi mačkama iz azila pomogao da pronađu nove domove.

Anunobi je pokrenuo inicijativu pod nazivom „O Džijevih početnih pet“, u okviru koje je odabrao pet mačaka dostupnih za usvajanje navijačima Njujork Niksa i svim ljubiteljima životinja koji žele da pruže dom napuštenim ljubimcima.

Već tri od pet mačaka koje je izabrao pronašle su nove vlasnike svega nekoliko dana nakon pokretanja akcije, među njima i Damu, jedanaestogodišnja mačka sa određenim zdravstvenim problemima.

„Ovo je zaista omogućilo da ova mačka pronađe dom“, rekla je Kejti Hansen, direktorka komunikacija u Centru za brigu o životinjama Njujorka. „Ko zna koliko je ljudi došlo da upozna jednu od tih pet mačaka, a na kraju usvojilo neku drugu.“

Anunobi, veliki ljubitelj mačaka, udružio je snage sa kompanijom Rojal Kanin, veterinarskom mrežom VCA Animal Hospitals i Centrom za brigu o životinjama Njujorka kako bi podigao svest o mačkama iz azila koje čekaju usvajanje.

Pet mačaka koje je odabrao – Pene, Sami, Roksi, Damu i Lil Leo – bile su dostupne za usvajanje preko Centra za brigu o životinjama Njujorka, najvećeg sistema prihvatilišta za životinje u gradu.

„To su neke od naših omiljenih mačaka“, rekla je Hansenova o Anunobijevom izboru. „Posebno narandžasta Roksi. Narandžaste mačke su zaista posebne. Imali smo više od 300 mačaka među kojima je birao, tako da smo bili veoma zadovoljni njegovim izborom.“

Roksi, šestogodišnja narandžasto-bela mačka, još uvek čeka usvajanje. U njenom opisu navodi se da traži „miran i predvidiv dom sa odraslim osobama, gde može da se prilagodi sopstvenim tempom. Uživa u pažnji i nežnosti, ali voli da se sve odvija pod njenim uslovima“.

O Dži Anunobi Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Za usvajanje je i dalje dostupan i Sami, četvorogodišnji mužjak, za kojeg u opisu piše: „Sklonište mi pomalo teško pada, ali kada ostanemo samo ti i ja u mirnom okruženju, videćeš koliko sam umiljat.“

Uz svako usvajanje dolazi i godina dana besplatne hrane za ljubimce kompanije Rojal Kanin, koja će u čast Anunobijeve posvećenosti životinjama donirati i 50.000 funti hrane skloništima širom zemlje preko organizacije Greater Good Charities.

Sve mačke koje budu usvojene iz Anunobijeve petorke dobiće i godinu dana besplatnih i neograničenih veterinarskih pregleda koje obezbeđuje VCA.

„Verujemo da svaki usvojeni ljubimac zaslužuje srećan i zdrav početak u svom novom domu“, izjavila je doktorka Džulija Džordžesen, glavna medicinska direktorka VCA. „Naš cilj je oduvek bio da pomognemo skloništima da uklone prepreke za usvajanje, zbog čega smo ponosni što sarađujemo sa više od 150 partnerskih skloništa i spasilačkih organizacija širom zemlje kroz program Healthy Start. Podrška projektu ‘O Džijevih početnih pet’ prirodan je nastavak te misije.“

Anunobi je nedavno predvodio Njujork Nikse do prve NBA titule posle više od pola veka, beležeći prosečno 21,2 poena i 4,8 skokova tokom finalne serije.

Posebno se istakao u četvrtoj utakmici finala, kada je neposredno pre zvuka sirene postigao pobedonosne poene i kompletirao neverovatan povratak Niksa nakon zaostatka od 29 poena za pobedu od 107:106. U odlučujućem meču za titulu ubacio je 17 poena i tako pomogao da se okonča šampionski post dug 53 godine.

Po završetku sezone fokus je prebacio sa košarkaških terena na životinje kojima je potrebna pomoć.

„Kada sportisti koje ljudi poštuju i smatraju herojima govore o usvajanju životinja, to podstiče i druge da pričaju o tome“, rekla je Hansenova. „Posebno decu, koja žele kućne ljubimce i ugledaju se na svoje sportske idole. Što više ljudi govori o usvajanju, to bolje, jer su skloništa širom zemlje u ozbiljnoj krizi.“

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