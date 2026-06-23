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Na obali Jadranskog mora u gradu Rimini održaće se narednih dana XV međunarodni festival folklora „Merelandia“ gde će učešće uzeti 16 inostranih grupa među kojima će biti i KUD „Šiljkan“ iz Beograda, koji će se publici predstaviti sa dve tačke i to u izvođenju dečjeg ansambla, kao i u izvođenju ansambla veterana.

-Nama je od početka godine bilo jako udarnički sa nastupima i sa svim drugim aktivnostima i ovo putovanje za Italiju došlo je za kraj ove igračke sezone kao šlag na tortu. Na ovaj put krećemo sa dve grupe,decom i veteranima i isti će se,siguran sam, predstaviti u najboljem svetlu budući da su se naporno pripremali. Dodatna odgovornost čini to što sa ponosom nosimo i stojimo ispod najlepše zastave – zastave Republike Srbije – rekao je za Kurir Milenko Kuzmanović predsednik KUD-a “Šiljkan”.

Šiljkan Foto: KUD "Šiljkan"

Podsećamo,folklorni ansambl „Šiljkan“ deluje pri istoimenom udruženju za očuvanje srpske tradicije i culture i isti su itekako poznati po svom humanitarnom radu koji čini više od 60 humanitarnih folklornih koncerata i preko 35 drugih humanitarnih akcija i sve to za devet godina svog postojanja.