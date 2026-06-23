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Iako all-inclusive aranžman podrazumeva da su hrana, piće i većina usluga već uključeni u cenu, mnogi se pitaju treba li hotelskom osoblju ostavljati napojnicu.Kratak odgovor glasi – ne morate. Ipak, mali znak pažnje za dobru uslugu uvek je dobrodošao, a neretko može dodatno da ulepša odmor.

"Napojnica u all-inclusive hotelima nije obavezna, ali je poželjna kao znak zahvalnosti za dobru uslugu i često doprinosi još boljem iskustvu gostiju", objašnjava Mark Tanc, izvršni direktor kompanije Dertour Austria.

sobarica namešta krevet u hotelskoj sobi Foto: diego.cervo, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Iako su hrana, piće i brojne usluge već plaćeni kroz aranžman, u mnogim turističkim destinacijama ostavljanje napojnice smatra se izrazom zahvalnosti za trud i ljubaznost osoblja.

Kome ostaviti napojnicu?

Napojnicu možete dati zaposlenima koji su vam tokom odmora posebno pomogli ili ostavili dobar utisak. To se najčešće odnosi na konobare u restoranima i barovima, sobarice, nosače prtljaga i recepcionare ili konsijerž osoblje koje je pomoglo oko posebnih zahteva i organizacije aktivnosti.

"Napojnicu možete da ostavite svim zaposlenima s kojima redovno dolazite u kontakt ili koji su vam pružili posebno dobru uslugu", kaže Tanc.

Foto: Stefano Lunardi / Olive images / Profimedia, Shutterstock

Koliko je uobičajeno ostaviti?

Ne postoje univerzalna pravila jer visina napojnice često zavisi od zemlje u kojoj letujete i lokalnih običaja.

Kao okvirna smernica, sobaricama se obično ostavlja jedan do dva evra dnevno. U restoranima i barovima gosti često ostavljaju jedan do dva evra po narudžbi ili povremeno nešto veći iznos. Nosačima prtljaga uobičajeno je dati jedan do dva evra po komadu prtljaga, dok kod konsijerž usluga ili posebnih zahteva iznos najčešće zavisi od uloženog truda i vašeg zadovoljstva uslugom.

Foto: Shutterstock

Prilagodite se lokalnim običajima

Važno je naglasiti da napojnica uvek treba da bude dobrovoljna. Najbolje je voditi se svojim iskustvom, ali i običajima zemlje u kojoj boravite.

"Kultura davanja napojnica razlikuje se od zemlje do zemlje, pa čak i od regije do regije", ističe Tanc.

Dok su u nekim destinacijama manji iznosi sasvim uobičajeni, u drugima se napojnice ostavljaju znatno ređe. Stručnjaci zato savetuju da je bolje tokom odmora povremeno ostavljati manje iznose nego na kraju boravka dati jednu veću svotu. Tako ćete direktno nagraditi zaposlene koji svakodnevno brinu o vašoj udobnosti – od sobarica do konobara u omiljenom hotelskom baru.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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