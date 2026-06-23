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San tokom letnje noći mnogima je jedan od većih izazova. Kako je leto počelo, sa njim su došli i problemi sa spavanjem. Posebnu nervozu osećaju oni ljudi koji pate od nesanice, jer letnje vrućine mogu dodatno da pogoršaju kvalitet već ionako lošeg sna. Kada se organizam teško hladi, san postaje isprekidan i gotovo je neizbežno da ćete se ujutru osećati neispavano.

Klima uređaji su često neophodni, ali je činjenica da mnogima smetaju. Ako ih ostavite upaljene tokom noći, oni mogu da prouzrokuju zdravstvene probleme kao što su ukočenost mišića, disajne iritacije, isušivanje sluzokože i prehlade. To pogotovo važi ako se direktno izlažete strujanju hladnog vazduha ili ako naglo izađete napolje. Povrh svega, tako one troše mnogo više struje.

Kako "preživeti" noć bez klime?

Da biste izbegli noćni rad klime, pokušajte da se rashladite na drugačiji način. Doktor Džoni Beteridž je na svom TikToku podelio savet iz sopstvene medicinske prakse.

"Radio sam kao lekar u NHS-u, u hitnoj medicini i anesteziologiji, pa ako imate problema sa spavanjem leti, evo mog saveta. U kombinaciji sa ventilatorom, meni je ovaj trik bio dovoljan da se opustim i zaspim", objasio je doktor.

Njegov trik izgleda ovako: uzmite dva manja pakovanja leda,

umotajte ih u tanku krpu ili prozirniju majicu,

postavite ih na telo, poželjno ispod pazuha,

spavajte na boku.

Manjak sna tokom visokih temperatura je posebno štetan za osobe koje pripadaju ranjivim kategorijama, poput starijih i hroničnih bolesnika. Kvalitetan odmor je važan za imunitet, održava nivo energije i pridonosi zdravlju srca i krvnog pritiska.

Kvalitetan san olakšava ne samo svakodnevno funkcioniranje nego i pridonosi kvalitetu života, a dovoljna količina sna pomaže i u suočavanju s dodatnim opterećenjem koje organizmu donose ekstremne vrućine.

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