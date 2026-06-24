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Dnevni horoskop za 24. jun. Šta horoskopske znake očekuje ove srede pogledajte u detaljnoj astrološkoj prognozi.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Spremni ste za nove radne pobede i osećate priliv neverovatne energije. Savetuje vam se da ipak usporite tempo kako ne biste napravili ishitrene greške na poslu. U partnerskim odnosima možete očekivati prijatno iznenađenje ili zajednički plan za kraći put. Slobodni Ovnovi privlače pažnju gde god se pojave.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Finansijska situacija vam se stabilizuje, što vam donosi veliko olakšanje. Danas možete uspešno privesti kraju pregovore koji su već neko vreme u zastoju. U ljubavi vas očekuju mirni trenuci, ali partneri mogu zahtevati više vaše pažnje i razumevanja. Posvetite veče odmoru i opuštanju u krugu porodice.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Komunikativni ste i lako pronalazite zajednički jezik sa saradnicima. Danas možete dobiti važnu vest ili poslovnu ponudu koju vredi ozbiljno razmotriti. Emotivni život vam donosi uzbuđenje – ako ste slobodni, moguć je zanimljiv flert preko društvenih mreža ili na nekom društvenom događaju. Zauzeti uživaju u dugim razgovorima.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Osećate potrebu da se povučete i posvetite svom unutrašnjem miru. Nemojte se forsirati ako danas niste raspoloženi za velika druženja ili naporne poslovne obaveze. U kući vas čeka stabilnost, a podrška voljenih biće vam od presudnog značaja da prebrodite trenutni umor. Slušajte svoju intuiciju.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nalazite se u centru pažnje i vaša harizma danas prosto blista. Na poslu možete preuzeti lidersku ulogu u nekom projektu, što će nadređeni umeti da cene. Prijatelji vas podržavaju u vašim namerama, a veče vam donosi odličnu priliku za izlazak i dobar provod. U ljubavi ste strastveni i direktni.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Fokusirani ste na karijeru i dugoročne ciljeve. Danas možete rešiti komplikovan problem na radnom mestu zahvaljujući svojoj posvećenosti detaljima. Ipak, nemojte dozvoliti da vam posao potpuno potisne privatni život. Partneri se mogu osećati zapostavljeno, pa odvojte bar malo vremena za zajedničke trenutke.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas žudite za novim saznanjima i širenjem vidika. Možete dobiti inspiraciju za upisivanje nekog kursa ili planiranje putovanja u inostranstvo. Na poslovnom planu stvari se odvijaju u vašu korist, a šarmom uspevate da rešite svaku napetost. U emotivnim odnosima vlada harmonija i uzajamno poverenje.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuju vas duboke misli i analiza dosadašnjih postupaka. Danas možete uspešno rešiti neka pitanja vezana za dugove, nasledstvo ili zajedničke finansije. U ljubavi ste skloni intenzivnim osećanjima, ali pazite da ne upadnete u zamku ljubomore ili posesivnosti prema partnerima. Otvoren razgovor rešava sve sumnje.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Svi reflektori su upereni u vaše partnerske odnose, kako poslovne tako i privatne. Danas možete sklopiti važan dogovor ili potpisati ugovor koji vam donosi dugoročnu korist. Slobodni Strelčevi mogu upoznati osobu koja će ih fascinirati svojim intelektom. Zauzeti uživaju u prelepoj dinamici sa voljenom osobom.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posvećeni ste svakodnevnim obavezama i organizaciji života. Danas uspevate da završite sve ono što ste odlagali danima unazad. Obratite pažnju na svoje zdravlje i unosite više tečnosti, jer vam je potreban detoks. Na emotivnom planu nema većih promena, stabilnost vam trenutno najviše prija.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovo je dan stvoren za kreativnost, zabavu i uživanje. Osećate se inspirisano i sve radne zadatke obavljate sa lakoćom i osmehom. Ako se bavite umetnošću ili kreativnim radom, očekujte uspeh. U ljubavi vas prate srećne okolnosti – slobodni mogu ući u novu, uzbudljivu romansu, dok zauzeti ponovo pale staru iskru.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Vaša pažnja je usmerena na dom i porodične odnose. Danas možete rešiti neki stari porodični nesporazum ili se posvetiti preuređenju životnog prostora. Na poslu funkcionišete malo sporije nego inače, pa ostavite krupne odluke za neki drugi dan. Partneri vam pružaju preko potreban osećaj sigurnosti.