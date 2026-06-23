Georgina Rodrigez u donjem vešu proslavila Ronaldove golove: Pored ovakve podrške ko ne bi imao motivaciju?
Kristijano Ronaldo briljira u meču protiv Uzbekistana na Mundijalu u SAD, a za to vreme podršku i motivaciju daje mu njegova verenica Georgina Rodrigez.
Ona je na društvenim mrežama pokazala da verno prato partije svog voljenog. Poslednjih dana Ronaldo se našao na udaru sportske javnosti kako ne pruža dovoljno za reprezentativni dres i taman kada su svi počeli da se naslađuju njegovom neuspehu, a uspehu Mesija, on je pokazao ko je i šta je.
Dok je Ronaldo niže golove, Georgina u veoma zavodljivom izdanju pokazuje koliko joj je važno da svi znaju da je njen verenik najbolji.
Ona se fotografisala u Kristijanovom dresu, a ispod njega je imala samo donji veš koji se nazirao ispod "sportske majice". Ispred Georgine u krupnom planu na TV ekranu bio je upravo Ronaldo kada je postigao prvi gol na večerašnjoj utakmici.
Ko bi posustao pored ovakve podrške?