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Kristijano Ronaldo briljira u meču protiv Uzbekistana na Mundijalu u SAD, a za to vreme podršku i motivaciju daje mu njegova verenica Georgina Rodrigez.

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Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Ona je na društvenim mrežama pokazala da verno prato partije svog voljenog. Poslednjih dana Ronaldo se našao na udaru sportske javnosti kako ne pruža dovoljno za reprezentativni dres i taman kada su svi počeli da se naslađuju njegovom neuspehu, a uspehu Mesija, on je pokazao ko je i šta je.

Georgina Rodrigez
Georgina Rodrigez Foto: Georgina Rodrigez/Instagram

Dok je Ronaldo niže golove, Georgina u veoma zavodljivom izdanju pokazuje koliko joj je važno da svi znaju da je njen verenik najbolji.

Ona se fotografisala u Kristijanovom dresu, a ispod njega je imala samo donji veš koji se nazirao ispod "sportske majice". Ispred Georgine u krupnom planu na TV ekranu bio je upravo Ronaldo kada je postigao prvi gol na večerašnjoj utakmici. 

Ko bi posustao pored ovakve podrške?

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Mundijal - navijači Portugala slave gol Ronalda Izvor: Kurir