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Dnevni horoskop za 25. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele ovog četvrtka.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Ovnovi, danas osećate priliv neverovatne energije i spremni ste da preuzmete inicijativu na poslu. Ipak, pripazite da u žurbi ne previdite važne detalje. U partnerskim odnosima, pokažite malo više strpljenja za tuđe potrebe kako biste izbegli sitne nesuglasice.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Bikovi, pred vama je dan idealan za stabilizaciju finansija i planiranje dugoročnih investicija. Na profesionalnom planu, vaša posvećenost konačno dolazi do izražaja i privlači pažnju nadređenih. Uveče se prepustite zasluženom odmoru u krugu porodice.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Blizanci, vaša komunikativnost je danas na vrhuncu, pa je savršen trenutak za pregovore, sastanke ili obnavljanje starih kontakata. Ipak, fokusirajte se na prioritetne zadatke kako ne biste rasuli energiju na previše strana. Uživaćete u dinamičnom razgovoru sa voljenom osobom.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Rakovi, danas je naglašena vaša intuicija, pa se slobodno oslonite na unutrašnji osećaj kada donosite važne odluke. Moguće je da ćete poželeti da se povučete iz gužve i provedete vreme u miru svog doma. Posvetite se punjenju sopstvenih baterija.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Lavovi, danas blistate u društvu i lako motivišete ljude oko sebe da se pokrenu. Na poslovnom planu, timski rad vam donosi mnogo više uspeha nego solo projekti. U ljubavnom životu, otvoreno pokažite svoje emocije i iznenadite partnere nekim lepim gestom.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Device, vaša analitičnost i oko za detalje danas će vam pomoći da rešite zamršen poslovni problem koji već duže vreme tapka u mestu. Povedite računa o balansu između posla i privatnog života, jer su vaši bližnji željni vašeg prisustva i pažnje.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Vage, osećate snažnu potrebu za proširivanjem vidika, bilo kroz učenje, čitanje ili planiranje nekog putovanja. Danas lako pronalazite harmoniju u odnosima sa kolegama i prijateljima. Iskoristite ovaj dan za kreativno izražavanje i diplomatsko rešavanje starih nesporazuma.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Škorpije, danas se fokusirate na duboke promene i rešavanje nekih zaostalih finansijskih ili administrativnih pitanja. Vaša strastvena priroda dolazi do izražaja, ali pazite da ne budete previše posesivni prema voljenima. Transformišite napetost u produktivan rad.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Strelčevi, partnerski odnosi su danas u samom centru vašeg interesovanja. Bilo da se radi o poslu ili ljubavi, ključ uspeha leži u kompromisu i otvorenom dijalogu. Nemojte insistirati samo na svojim stavovima, već saslušajte i šta druga strana ima da kaže.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Jarčevi, očekuje vas dan ispunjen obavezama i rutinskim zadacima koje morate privesti kraju. Vaša disciplina je na zavidnom nivou, pa ćete sve završiti u roku. Obratite pažnju na svoje zdravlje i ne zaboravite da pravite redovne pauze tokom rada.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Vodolije, danas ste preplavljeni inspiracijom i kreativnim idejama koje jedva čekate da podelite sa svetom. Ovo je odličan dan za ljubav, zabavu i bavljenje hobijima koji vas ispunjavaju. Slobodni pripadnici znaka mogli bi privući nečiju pažnju svojim šarmom.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Ribe, vaša pažnja je danas usmerena na porodična pitanja i rešavanje stambenih situacija. Osećate pojačanu emotivnost, pa vam je potreban siguran prostor i podrška najbližih. Poslušajte savet starijeg člana porodice, donosi vam koristan uvid.