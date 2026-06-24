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Pripremite se za period intenzivnih emocija jer od 29. juna stiže retrogradni Merkur u Raku. Ovog puta, upozoravaju astrolozi, fokus nije na tehnologiji, već na porodičnim dramama, potisnutim osećanjima i dubokim unutrašnjim preispitivanjima.

Leto donosi jedan od najizazovnijih astroloških tranzita. Planeta komunikacije, Merkur, kreće unazad 29. juna 2026. u osetljivom znaku Raka, gde ostaje do 23. jula. No, ovo nije uobičajena retrogradnost. Cela 2026. godina je posebna jer se sve tri Merkurove retrogradne faze odvijaju isključivo u vodenim znakovima. To prebacuje težište sa logističkih problema na one puno dublje: naše emocionalne odgovore i postavljanje granica. Uticaj se već oseća od 12. juna, kada Merkur ulazi u svoju "predsenku", najavljujući teme koje će dominirati.

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Kada Merkur prolazi kroz znak Raka, koji vlada domom, korenima i osećajem sigurnosti, na površinu izranjaju potisnute teme. Očekujte da će se stari porodični sukobi ponovo rasplamsati ili da će vas preplaviti talas nostalgije.

Astrolog Letao Vang savetuje da se zapitamo: "Da li je ova reakcija vezana za sadašnjost ili je ona samo odjek prošlosti?" Tranzit nas suočava sa nerešenim porodičnim dinamikama i sećanjima, no ne radi se o kazni, već o retkoj prilici za isceljenje temelja na kojima gradimo svoj život i odnose. Najveći nesporazumi neće nastati zbog onoga što je rečeno, već zbog onoga što je prećutano ili pogrešno protumačeno.

Reči izgovorene s ljubavlju mogle bi biti primljene kao kritika, a ćutanje kao odbacivanje. Cela godina je, prema astrolozima, svojevrsni "trening postavljanja granica", a ovaj tranzit je ključna lekcija. Prisiljeni smo da naučimo šta pripada našem emocionalnom telu, a šta tuđem. Jedini put kroz ovaj izazovan period jeste otvorena, ranjiva i iskrena komunikacija, koliko god neprijatna bila. Pravi razgovori često su baš takvi. Stručnjaci savetuju proaktivno delovanje. To znači obaviti sve važne i emotivne razgovore sa porodicom pre 29. juna. Potpišite ugovore, napravite rezervne kopije podataka i potvrdite planove putovanja. S druge strane, ovo nije vreme za ishitrene odluke o kupovini nekretnina ili započinjanje velikih renoviranja doma.

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Energiju usmerite ka unutra: vodite dnevnik, reorganizujte životni prostor ili se povežite sa korenima kuvajući stare recepte. To je prilika za brigu o sebi kako biste sačuvali unutrašnji mir. Iako će svi osetiti uticaj, astrolozi ističu da će četiri znaka Zodijaka biti u epicentru. Rakovi, sa Merkurom u sopstvenom znaku, prolaze kroz krizu identiteta. Njihov naspramni znak, Jarac, suočava se sa izazovima u partnerskim i poslovnim odnosima, gde stari problemi i neraščišćeni računi izlaze na videlo. Ovnovi će osetiti tenzije na osi karijera-porodica, a kućni problemi zahtevaće njihovu punu pažnju. Vage se pak moraju pripremiti na nesporazume i zastoje na profesionalnom planu, gde će im ugled biti na iskušenju. Za sve njih, strpljenje će biti ključno.

(Kurir.rs/Večernji.hr)