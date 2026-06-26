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Dok se većina roditelja bavi kreditima, prevozom do škole, vannastavnim aktivnostima i beskrajnim poslovnim sastancima, Lusi Ardžent (41) i njen suprug Pol (36) odlučili su se za radikalnu promenu života. Napustili su udoban život u britanskom Kembridžširu, iznajmili svoj dom preko Airbnba i sa troje dece preselili se na indonežansko ostrvo Bali.

Danas porodica živi u vili koja bi mnoge Evropljane verovatno naterala da začuđeno odmahnu glavom. Naime, nema klasične prozore ni vrata. Zvuči neobično? Bez sumnje. S druge strane, petočlana porodica ima bazen, tropski vrt i dnevni boravak koji se prirodno nastavlja na spoljašnji prostor.

Luis Ardžent Foto: therichardsons04/instagram

„Nikada više nećemo živeti u Velikoj Britaniji. Imali smo lep dom, dobru karijeru i pristojno zarađivali. Ali imali smo osećaj da zapravo ne živimo“, kaže Lusi, koja je bila vlasnica kozmetičkih salona. Prekretnica je, prema njenim rečima, došla nakon rođenja trećeg deteta. Pitala sam se: Zar će ovako izgledati moj život narednih 30 godina? Mora da postoji nešto više od pukog preživljavanja“, objašnjava.

Danas porodica uživa u načinu života o kojem su ranije mogli samo da sanjaju. Deca Amaja (7), Ru (6) i Lela (4) većinu vremena provode napolju i, prema Lusinom priznanju, gotovo uopšte ne gledaju televiziju. Njihovoj udobnosti doprinosi i činjenica da su lokalne cene znatno niže nego u Britaniji.

Najviše pažnje ipak privlači njihovo neobično stanovanje. „Vila u kojoj živimo nema prozore ni vrata. Ovde su malo precenjeni“, smeje se Lusi, iako priznaje da je to u početku bio šok za njih. Danas su se toliko navikli na otvoreni prostor da ne bi želeli drugačije da žive.

„Mislili smo da ćemo želeti nešto moderno, ali sada bismo se definitivno odlučili za tradicionalni stil. Za porodice je to idealno“, kaže majka troje dece. A kako se nose sa tipičnim balijskim tropskim pljuskovima? Jednostavno spuste roletne i problem je rešen.

Porodica se, međutim, mora suočiti i sa drugim aspektima novog života koji ih u Engleskoj nisu mučili, raznim insektima i životinjama. Komarci, gušteri i druga tropska bića praktično su njihovi novi sustanari. Prema Lusinom mišljenju, čovek se navikne i na to. Kada iza kuće imate palme, bazen i sunce veći deo godine, poneka životinja na krovu više ne igra nikakvu ulogu.